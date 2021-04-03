航空業苦路未走完　業界人士點睇幾時可以出埠旅遊？

隨着各地廣泛接種疫苗，何時能離港去旅遊成為關注點！就此，一眾專家皆嘗試估計未來能出埠散心，輕鬆一下的時機。若能成真，不但港人開心，航空業更引頸以待。

不過，可以肯定的是，疫情改變了人們所知的旅遊格局，未來要外遊的人很可能需要擁有接種疫苗的證明，或證明自己有相關抗體的書面報告。事實上，有許多國家也開始發布相關指令，他們允許已經接種兩劑疫苗的人入境不需要進行隔離。

●取決於疫苗接種

旅行社Wild Frontiers創辦人Jonny Bealby表示，隨着疫苗快速普及，也許可以看到新冠肺炎相關的死亡率逐漸降低，在較低的感染力和疫情擴散下，國際旅行會逐步開放。公司正首要尋找西歐旅遊目的地，像是希臘、西班牙和意大利；其次是更廣闊的東歐如波蘭、斯洛伐克和高加索等地區。

公司希望從夏天到年底，可看到長途旅行逐漸回歸，但很大程度取決於疫苗的生產和供應，以及全球疫苗接種的普及性。

●估計今年需求殷

專門訂製奢華旅行體驗的Black Tomato創辦人Tom Marchant指出，雖然無法預知未來，但該公司已在計劃在春季後、為願意前往海外的旅客提供非凡體驗，而且保證一定安全。

儘管目前新冠肺炎疫情形勢嚴峻，而且各國的邊境管制愈來愈嚴格，但疫苗成功研發確實讓人鼓舞，因此，公司對未來抱着樂觀態度。

公司估計，今年國際旅行的需求將會非常大，因為大家都悶了很久。

●冀復活節後「復活」

旅遊網站Trivago行政總裁Axel Hefer表示，由於英國推出疫苗的步伐較歐洲其他地區快，故英國旅行的開放速度，或會較其他地方快。

隨着新冠肺炎感染人數開始減少，以及更多人接種疫苗，該公司希望復活節後將會成為英國國內旅行的轉捩點，而在接下來幾個月之後，國際旅行也將隨之開放。

最近調查發現，有34%英國人排名第一的「夢想假期」，是重新擁有和家人與朋友團聚的機會。

●最快9月可實現

世界奢華旅行品牌Abercrombie＆Kent董事總經理Kerry Golds直言，對許多人來說，出埠旅行仍遙不可及，但他們仍對此持積極樂觀態度。

他估計，歐洲旅行在夏季時開始恢復，但長途旅行，或更遙遠的目的地則需要更長時間才能夠開展，最快或許要等到9月。

●7月旅行最受捧

西班牙網上旅遊平台eDreams ODIGEO首席旅行官Pablo Caspers指出，該公司的調查數據顯示，現時最受歡迎的旅行月份是7月，人數較5月份多37%。隨着疫苗在歐洲各地的推廣，消費者正在逐步重建信心。

●5月推出國外遊

全球最大冒險旅遊公司Intrepid Travel董事總經理Zina Bencheikh認為，如果疫苗接種計劃成功，該公司5月或6月就能再次推出國際旅行。

他續指，現在開始預訂行程是明智的選擇，但如何彈性運用時程表也非常重要，因為未來局勢很可能又因為疫情而作出改變。

●下月開始機會大

英國老牌旅遊集團Thomas Cook英國行政總裁Alan French指，也許5月份有更大的可能性去歐洲度假。該公司亦預期，從6月開始有愈來愈多國家開放旅遊，因這些地區都會從疫苗中受益，也讓人們更容易掌控疫情。