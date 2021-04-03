貨幣政策惹憂！美國拜登政府沒放過越南

外媒報道，越南經濟為中美貿易戰下的贏家，但其貨幣政策也隨之受美國關注，越南更在特朗普政府時期被列為匯率操縱國，而美國新任貿易代表戴琪，則仍持續關切越南的貨幣政策，並表示美國也關心越南的非法木材營運、數碼貿易和農業問題。

報道指，美國貿易代表戴琪在周四和越南貿易部長陳俊英舉行視像會議。戴琪在會議中稱，美國擔心越南的貨幣政策、非法木材營運、數碼貿易和農業問題。

美越雙方都在會議中，同意在未來持續對話。越南貿易部並在其官方網站上表示，越南和美國將繼續積極合作，全面解決雙方的貿易問題，以維護穩定的貿易關係。越南的木材業亦已表態，稱將加強行業規範，並購買更多美國木材，以避免美方的懲罰性關稅破壞越南的木材業。

不過，雖然美國財政部在特朗普政府時期，將越南列為匯率操縱國，但並未對越南加徵關稅。

此前有外媒指，越南經濟除受益於中美貿易戰，而且是美國經濟刺激計劃下的主要受益者，如截至今年1月的12個月中，美國的越南產品進口量，約相當於亞洲國家總出口額的29%，遠高於2019年前平均的20%，甚至越南對美國的出口還將加快增長，未有放緩迹象。