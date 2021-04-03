緬甸經濟陷崩潰！仰光交易所日均量剩4000美元

緬甸軍事政變已達兩個月，全國出現示威抗議及罷工，加上各國陸續對緬甸實施制裁，導致當地經濟幾乎停滯，據報道，仰光交易所過去5日的日均交易量竟然只剩下631萬緬元(約4,400美元)，較政變前一周暴跌85%。世界銀行警告稱，緬甸今年經濟衰退恐達10%。

此外，報道指出，由於罷工及制裁因素，緬甸的國際貨物流動幾近停擺，截至3月12日當周的數據顯示，緬甸出口額為2.52億美元，進口額為2.54億美元，較12月和1月的每周平均水平下降30%。

一家日本物流公司的代表說，由於許多海關官員和運輸企業參與了罷工，港口積存了很多閒置資源。全球最大的貨櫃運輸公司AP Moller Maersk也於3月初暫停了緬甸辦事處和倉庫的營運。

當地的現金和資本流動非常慘淡，在仰光證券交易所上市的6家公司的整體交易額在截至周三(3日31日)的5個交易日中，日均交易量為631萬緬元(約4,400美元)，較政變前一周暴跌了85%。

報道也指出，自2月中旬以來，私人銀行的分支機構已關閉，以防止客戶進行大額提款或國際轉帳。3月中旬恢復了對部分銀行自助提款機的現金存取服務，但資金使用仍然受到限制，近日部分銀行將每日提款限額從中央銀行設定的50萬緬元上限，直接下調至20萬緬元。

世界銀行日前也下調對緬甸的經濟預測，預期當地今年經濟衰退恐達10%，之前預測為增長9.5%。