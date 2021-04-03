致富智庫：讀幾多書最容易做富豪？

你或許會聽過，許多中途輟學而成功創業的故事，就連微軟創辦人蓋茨、電動車龍頭Tesla創辦人馬斯克等也是輟學創業，這似乎給大家一種印象，就是讀書並沒有那麼重要！不過，事實又真的如此嗎？

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話說回來，據一份頂級億萬富翁調查，原來成功的創業家中，大多數都有經歷過大學教育，研究生以上學歷的人數更高於沒拿過大學學位的。

GoCompare詳細分析了過去20年間，100份《福布斯》億萬富翁排行榜上有名富翁的教育背景。數據顯示，這些億萬富翁當中76%有大學學位，其中47%為學士，23%為碩士，6%為博士。其背景多與經濟學及工程學有關，尤其是多數攻讀經濟學相關專業，其次是科研、藝術、人文學科。換句話說，讀「經濟」多數發達！這會否對你選讀學科有啟示呢？

也就是說，在這些億萬富翁當中，只有1/4沒有讀過大學或中途輟學。更值得注意的是，這些富翁們所就讀的院校也多是頂尖院校，其中哈佛大學是盛產富翁最多的大學，哈佛大學商學院更是盛產富豪之最；英國大學中則是倫敦政治經濟學院和劍橋大學；法國巴黎綜合理工學院畢業的億萬富翁人數亦多；德國則是卡爾斯魯厄大學；孟買大學是印度出富豪頻率最高的大學。

【學歷不要緊 但絕非不閱讀！】

雖然正式教育可以鋪出成功之路，但自學更重要！億萬富翁的共同特質是他們都酷愛閱讀，例如「股神」巴菲特一天工作時間的80%用於閱讀，蓋茨則每年讀50本書。

古語有云，「讀萬卷書，不如行萬里路」，加上香港人生活壓力咁大，難得放假，大多都鍾意坐飛機去外地，以眼、用腳去確切感受周遭的事物，增廣見聞；但如今新冠肺炎疫情未減，最樂觀的預測是各國疫苗最快都要等到本年底先可推出量產，出走好夢短期難以達成，人人被迫「宅在家」，除了打機、煲劇，可能都是時候重拾讀書的樂趣，皆因「書中自有黃金屋」。

那麼，與其要睇，倒不如細選良好的閱物為自己在「疫」市中增值，且全球不少富豪都樂於跟大眾分享自己的成功祕訣，現嚴選當中9位富翁著作，大家值得細味。

【1】微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)：《數位神經系統－與思想等快的明日世界》(Business@the Speed of Thought)

●此書至今已出版了逾20年，蓋茨在書中運用了資訊流，以強化競爭優勢的做法作為範例。該書有利正在營商的人，因有助其思考能夠如何改進公司的工作流程，以及公司經理人是否擁有正確的工具，在作出聰明決策時獲定所需要的資訊。

【2】Facebook營運總監桑德伯格(Sheryl Sandberg)：《挺身而進》(Lean In：Women, Work and the Will to Lead)

●桑德伯格在書中提供了要怎麼結合專業成就及自我實現的建議，並舉出具體做法指男性能在職場及家庭中支持女性，且可從中受惠。

【3】全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio) ：《原則：生活和工作》(Principles：Life and Work)

●達利奧在著作中分享他在經營對沖基金橋水時建立了哪些原則，並列舉幾百個實際案例，以支持如何能令其基金目前成功管理資產多達約1,600億美元。

【4】創投基金投資者兼PayPal共同創辦人Peter Thiel：《從0到1：打開世界運作的未知秘密，在意想不到之處發現價值》(Zero to One：Notes on Startups,or How to Build the Future)

●Peter Thiel曾建立或投資一些帶來突破的公司，包括共同創辦支付業者PayPal，以及成立於2003年的全球最大「獨角獸」科企之一Palantir，他亦是第一位投資Facebook的投資人。

他在書中講解自己致富路上的獨門哲學，且提供思考「創新」時的新方法：先由學問問題開始，從而在意外之處發現價值。

【5】eBay前行政總裁惠特曼(Meg Whitman)：《聚沙成塔：事業與人生成功的價值》(暫譯，The Power of Many： Values for Success in Business and in Life)

●本書的金句之一是「一名能幹主管和超級巨星之間的差異，常可總結為是否願意在前景不明之際邁步向前」。惠特曼在書中講述了許多讓她不須做出道德妥協，而成功的核心價值，如信任、真誠及追求正確等。

【6】Nike創辦人Phil Knight：《跑出全世界的人：Nike創辦人菲爾‧奈特夢想路上的勇氣與初心》(Shoe Dog：A Memoir by the Creator of Nike)

●Phil Knight在自傳中回憶自己如何建立這個「球鞋王國」。該書為微軟創辦人蓋茨在他2016年最愛的5本書之一，形容此書「讓人想起通往事業成功過程的真實路徑，是一條毫無條理，既危險又混亂的旅程，且充滿失誤、無盡的掙扎與犧牲」。

【7】維珍創辦人布蘭森(Richard Branson)：《維珍旋風：品牌大師布蘭森自傳》(Losing My Virginity：How I Survived, Had Fun, and Made a Fortune Doing Business My Way)

●布蘭森在自傳中記述，他是如何靠自己取得成功，又提到他人生的多件大事。

【8】美國NBA達拉斯獨行俠隊老闆Mark Cuban：《如何決勝商場：我的成功可以複製》(How to Win at the Sport of Business：If I Can Do It,You Can Do It)

●Mark Cuban自述要成為白手起的創業家所需的知識。在如今經濟逆轉的環境下，讀者或可找到奮發的方向。

【9】美國電視知名Talk Show主持人Oprah Gail Winfrey：《明確之路：發現人生的方向與目的》(The Path Made Clear：Discovering Your Life's Direction and Purpose)

●她在著作的序言指出有段時間曾糾結於「究竟要做世人期待的我，還是做真實的自我？」故讀者可以在書中啟發出找回自己最重要的成就；若要實現幸福、富足而成功的人生路上真正需要是甚麼？