歐洲股市今年漲11%　基金唱好續跑贏美股

儘管歐洲疫情依然嚴峻，部分國家最近更收緊防疫措施，但區內股市主要指標的Euro Stoxx 50指數今年累漲11%，跑贏其他主要股市包括美股標指及納指。至於歐股代表性更廣的Stoxx Europe 600指數，價值及周期性股首季表現強勁，汽車、銀行及旅遊消閒股升約20%。

歐洲最大基金公司Amundi股票主管Kasper Elmgreen指出，歐洲經濟被積壓的需求龐大，貨幣及財政政策亦具支持作用，而歐股實際上得益於歐洲增長加速及債息向上，預期今年內將繼續跑贏美股。

摩根大通亦唱好歐股前景，除因為估值吸引，Stoxx Europe 600指數未來12個月的預測市盈率較標指有20%折讓外，當地亦是少數投資擠擁程度較低的市場。此外，摩通給予銀行股「增持」評級，理由是行業會受惠債息上升和經濟復甦，而Stoxx Europe 600指數的銀行股比重較高，達16%，高過標指的11%。

據美國銀行調查顯示，基金經理3月份的歐股配置升至淨增持30%，創去年8月以來新高，相反美股的淨增持比率只有8%。往績亦有利歐股短線表現，過去25年，Stoxx Europe 600指數的4月份回報較其他月份都要高。

不過，美銀預期歐股升勢可能於第3季，隨着宏觀經濟周期見頂而告一段落，摩通資產管理環球策略員Mike Bell指出，歐洲債息上升幅度不及美國，故仍傾向持有美股，更認為歐股目前是追落後多過是市場輪轉。

Newton環球股票投資組合經理Paul Markham認為，歐股若要升勢持續，當地企業必須交出盈利表現，貝萊德相信，當疫苗更廣泛地接種，盈利增長將於明年加速。