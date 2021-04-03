大摩：微軟將成為遊戲界Netflix

微軟近年積極擴充遊戲業務，摩根士丹利認為，微軟目前Game Pass服務訂用達1,800萬，每月收費10至15美元，而Xbox Live每月活躍用戶超過1億，最近還傳出磋商收購遊戲玩家通訊平台Discord，交易倘成事，該公司將可能成為「遊戲界Netflix」。

大摩分析員指出，微軟的遊戲業務發展策略包含3個「C」，若成功收購Discord，加入「社群」(Community)元素，將加強在「內容」(Content)及「雲端」(Cloud)方面的領先地位。微軟的遊戲內容實力早前因斥資75億美元收購ZeniMax/Bethesda Softworks已獲提升。

大摩報告提到，Discord現時採用Google Cloud平台，若收購後轉用微軟的Azure，將有助壯大後者的規模，而Game Pass未來重要性將日益提高，它不但邊際利潤高及提供經常性收入，避免遊戲機周期的業務波動，還能建立一個遊戲王國，給予微軟目標價290美元，較周四(1日)收市242.35美元有約20%上升空間。