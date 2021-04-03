拜登稱基建大計可創造1900萬個職位　有幾可信？

美國總統拜登周三(3月31日)公布規模2.25萬億美元新一輪刺激計劃，重點之一是大舉投資基建項目，他周五(2日)聲稱有獨立分析估計，未來10年將可創造1,900萬個職位，這是白宮首次就該計劃對就業職位影響作出估算，拜登更指這些職位都是「很好、藍領及高薪的工作」。

拜登的數字預測原來是根據穆迪分析本周發表的一份報告，指如果有關基建計劃獲得國會批准，未來10年可增加1,890萬個職位，惟這似乎有斷章取義之嫌，可能引起爭議。

根據該報告估計，美國自然職位增長及早前通過的1.9萬億美元紓困案，合共可增加1,630萬個職位，亦意味基建計劃本身未來10年只額外增加260萬個職位。

穆迪的分析更預期拜登的計劃可能「輕微」降低明年經濟的增速，原因是企業先受加稅影響，而基建開支及項目對經濟的貢獻稍後才顯現。不過，報告仍預估基建計劃於2023年起對經濟和就業帶來增長，並預測拜登首個總統任期內，整體可增加1,350萬個職位，多過沒有基建計劃的1,140萬個。

對於有聲音批評增加企業稅可能阻礙經濟或招聘，拜登周五指只是要求企業作出公平的分擔，認為完全不會導致經濟放慢，並會使經濟更有效運作和更有活力。