陳政深：港股4月例旺　下關睇29300

港股4月份首個交易日走俏，第2季有一個好開始。恒指全日抽升560點，儘管成交仍未超過1,800億元，但總算升勢全面，有逾1,200隻股份上升，技術形態上亦已突破頭肩頂頸線。理論上，恒指已連續一周收於100天線之上，意味上述水平已暫告收復；而指數的下一個阻力，則位處29,300點的50天線左右位置。

參考歷史數據，恒指4月份的表現相當不俗，過去10年當中，有9年的4月份錄得升幅，而平均升幅更有逾3%，中位數亦有2.16%，當中過去5年恒指皆上升。計及反映風險的標準差，數值為3.46%，意味着就歷史數據而言，恒指在4月的波幅亦都不小，真正有升幅、有波幅。不過，第2季卻未有明顯利好，過去10年當中，恒指出現5升5跌。

放之於2021年，預料4月份上旬仍有反覆，但基於美股標普500指數持續強勢，納斯達克指數亦都可望完成整固，港股亦都有機會走勢好轉，4月可看高一線。然而，美股市場中概股斬倉事件仍未真正完結，尤其是當中涉及大銀行的巨額虧損。另外，美元持續走強，亦有機會令投資市場受阻，目前睇好全個第二季度仍言之尚早。

走勢上，海爾智家已大致在28元覓得支持，藉着業績好轉以及經營效率持續改善，股價可望重回正軌，中線阻力位為40元，向下參考支持位為28元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)