楊俊文：美匯向好　有利金融板塊

季結剛完成盤點，大致上，道指由30,600點升到33,000點，納指基本持平在13,000點；恒指則由27,200升到28,300點，科技指數由8,400點跌到8,000點；滬綜指則是持平於3,400點。

升得最多的是美國10年期債息，由0.9%升至1.7%。Bitcoin由29,000升至58,000美元。相反跌幅較多的是黃金，由1,900美元跌至1,680美元。總括來說，市場趨向追逐高回報，沽出避險資產及估值過高的新科技股。

照過往基金慣例，每季都會執倉，但年頭年中是大執，3月及9月只是小改小變，策略一般都會維持。如果大方向無變，美股道指和Bitcoin照計會持續創新高，納指則相對走弱，香港的新科技股有機會再進一步走低。近期最多人關心的問題，大型科技股及之前的爆升股是否已到入市時機？基於上述觀點，答案暫時是否定的。

裕威龍資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)