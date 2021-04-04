施羅德：通脹升溫　慎揀投資工具

在通脹較高及持續升溫的情景下，商品有83%時間能夠跑贏通脹。

部分投資者正在為通脹勢將向上感到憂慮，我們就着哪些資產能夠在發生這種情況時為財富帶來最佳保護進行分析。面對新冠疫情，久違了的通脹風險是否將會迅速重燃，已引起投資者的熱烈討論。鑑於通脹有可能損害財富價值，投資者絕不能掉以輕心。物價快速飛升會降低貨幣的購買力，而我們能夠以金錢購買的商品和服務數量亦將因此減少。

上述的情況固然可透過投資緩解，但投資者的資金將需要承受風險，而且不同資產類別在通脹下為財富提供保護的能力都不盡相同，例如持有股票和債券的傳統投資組合便是最有可能受到影響的。

通脹上升會為市場帶來甚麼影響？若資產升值步伐比整體通脹水平更快的話，通脹應對持有資產的人有利，但對持有固定收益的人卻不是如此。就此而言，債券顯然是遭殃的資產類別。隨着商品及服務的整體成本加速增加，債券固定的利息收益便顯得沒那麼吸引，需要孳息率上升及債券價格下跌才可彌補。

短期國債票據的情況亦不相伯仲。聯儲局已表示，為了實現2%的平均通脹新目標，利率在未來3年內都將維持在接近零的水平。因此，聯儲局以加息應對通脹升溫的可能性不大。

理論上，價格上升應對名義收入有相輔相成的作用，從而對股價有所提振，因此股票似乎將較具吸引力。然而，這有可能會因為企業生產成本上漲導致利潤率收縮而抵銷。

此外，在通脹升溫的情況下，市場通常會以較高的折合利率計算未來的現金流，以彌補這些現金流按現價計算價值較低的事實。在其他條件維持不變的情況下，通脹水平愈高，應用於盈利的折合率就會愈高。因此，投資者需要支付的市盈率亦將愈低。

以往哪些資產最能夠穩定地帶來通脹保護？過去持續向上的低通脹環境對美國股票都是較為有利的，而現時的情況亦正是如此。在這種情景下，美國股票有9成時間能夠跑贏通脹。相反，國債票據表現最差，只有36%的時間能夠跑贏通脹。美國國債亦表現受挫，只有57%的時間能夠成功跑贏通脹。

然而，在通脹較高(平均高於3%)及持續升溫的情景下，股票和國債的表現均有超過一半時間落後通脹。相比之下，商品及美國REIT(房地產投資信託)則名列前茅，分別有83%和67%的時間能夠跑贏通脹。

商品(如原材料及能源)除了是企業生產成本的來源外，亦是通脹指數的關鍵組成部分。因此，當通脹上升的時候，它們表現向好亦合乎常理。同樣地，房地產資產能夠透過將價格升幅轉移至租賃合約和房地產價格之上，從而達到對沖通脹的效果。

美國TIPS(抗通脹債券)能夠成功跑贏通脹的時間只有63%，略為讓人失望。這可能是因為在較短的持有期間內，經通脹調整的實際孳息率波動會為價格帶來影響，並可主導其通脹掛鈎收入。舉例，現時10年期抗通脹債券的實際孳息率上升1%將會讓其市值減少約7%，令持有者蒙受市價上的損失。與此同時，雖然黃金通常被認為可對沖貨幣貶值的憂慮，但其往績並不算太理想，只在64%的時間能夠跑贏通脹，比REIT和商品還要低。

由於將通脹對沖資產納入投資組合可能會增加組合的風險，因此並非全無代價。例如，雖然REIT和商品擁有較理想的通脹對沖屬性，但投資組合的回報有可能因此較為波動。

另一方面，抗通脹債券以往的波動較小。投資者不應忽略這些背後隱藏的成本，反而需要將之納入資產配置的考慮當中。投資者須決定他們希望獲得多少通脹保護，以及他們願意承受多少隱性成本。然而，無論出現哪種通脹情景，傳統股票和債券投資者需要承受的風險已不小，因此絕不可掉以輕心。

施羅德投資管理研究及分析策略師 Sean Markowicz