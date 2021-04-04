報告：內地上半年銀行業淨利潤增速料維持5%

中國銀行研究院近日發布的《2021年二季度經濟金融展望報告》預計，2021年上半年撥備對銀行盈利的拖累效應將逐步消除，淨利潤改善迹象顯現，上半年中國銀行業淨利潤增速將有望維持在5%左右。

對於全球銀行業發展形勢，報告認為，隨着全球經濟開啟「共振復甦」進程，2021年上半年全球銀行業資產規模增速將放緩，存貸款增速差異分化仍將持續，經營業績進入復甦拐點，風險狀況穩中向好，資本水平整體充裕，非息收入業務成為重點佈局領域。中國銀行業經營態勢平穩，資產規模保持穩定增長，淨利潤改善迹象更加明顯，不良貸款率穩中有升，行業內部經營分化更加明顯，銀行業將持續多渠道補充資本金。展望「十四五」，銀行業發展將更加關注科技金融、普惠金融、綠色金融、跨境金融、消費金融、縣域金融等業務，推動完善公司治理架構，加速數字化轉型進程。

報告提及中國經濟金融形勢，內地政府在第一季有效統籌疫情防控與經濟社會發展工作，經濟總體延續了2020年第二季以來的穩定復甦態勢，預計第一季國內生產總值(GDP)增長約16.7%。隨着疫苗接種逐步推開，全球經濟復甦總體加快，出口將保持較高景氣，中國經濟將保持持續恢復態勢，預計第二季GDP增長約8.2%。

不過，報告指經濟金融領域存在的多頁潛在風險值得關注，包括短期輸入性通脹風險，宏觀槓桿率過快上升的風險，信用風險持續暴露的風險，碳達峰、碳中和目標下綠色轉型帶來的潛在風險等。