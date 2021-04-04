村屋升幅落後！西貢璟瓏軒下複式減價72萬易手

整體市況向好，惟村屋價格升幅較落後，西貢璟瓏軒雙號下複式村屋減價72萬元易手，6年僅升值8.7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●跑馬地雲暉大廈C座中層1室，實用面積1,304方呎，三房連套房間隔，以4,180萬元易手，實用呎價32,055元。原業主於2017年以3,000萬元買入單位，持貨4年帳面獲利1,180萬元。

●跑馬地嘉泰大廈中層D室，實用面積471方呎，兩房間隔，以820萬元沽出，實用呎價17,410元。該廈目前只餘下1個單位放售，叫價850萬元。

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九龍區

●將軍澳城中駅10座極高層C室，實用面積731方呎，三房連套房間隔，議價後以1,220萬元成交，實用呎價16,689元。原業主於2012年6月以660萬元買入單位，持貨近9年帳面獲利560萬元，升值84.8%。

●九龍塘又一居5座高層A室，實用面積737方呎，三房連套房間隔，成交價1,588萬元，實用呎價21,547元。原業主於2012年2月斥資880萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利708萬元，升值逾8成。

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新界區

●元朗映御1座低層J室，實用面積374方呎，一房連儲物房間隔，叫價約600萬元，以568萬元獲承接，實用呎價15,187元。原業主於2016年4月以約389.2萬元購入上址，現轉手帳面獲利約178.8萬元。

●元朗原築3座高層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，叫價610萬元，微減5萬元，獲上車客以605萬元承接，實用呎價12,500元。原業主於2017年4月以493萬元買入單位，持貨約4年帳面獲利112萬元或22.7%。

●荃灣愉景新城3座高層E室，實用面積582方呎，三房連套間隔，放盤約三個月，減價25萬元或約2.7%，以905萬元獲換樓客承接，實用呎價15,550元。原業主持貨至今12年，現轉手帳面獲利約628.2萬元，物業升值約2.3倍。

●馬鞍山翠擁華庭7座中層F室，實用面積751方呎，三房連套房間隔，以945萬元易手，實用呎價12,583元。原業主於2010年以435萬元購入單位，持貨11年帳面獲利510萬元。

●西貢璟瓏軒雙號下複式村屋，建築面積1,400方呎，三房連兩套房間隔，原叫價1,300萬元，累減72萬元，減幅5.5%，以1,228萬元成交，建築呎價8,771元。原業主為外籍人士，2015年2月以1,130萬元購入上址，至今升值約8.7%。