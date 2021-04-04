港九多個新盤特色單位連錄買賣

一手市場有穩定承接力，供應罕有的特色單位備受追捧，港島及九龍區均有新盤連錄同類買賣。

●尚瓏再錄特色戶成交 連平台單位售943.3萬元

●維港滙III買家逾1.36億 連購2伙特色天際複式戶

其中T1A座31樓及32樓A室，實用面積1,611方呎，平台及天台面積約312及587方呎，四房連雙套房間隔，享私人升降機大堂，成交價7,007.49萬元，呎價43,498元。

另一個單位為T1A座31樓及32樓B室，實用面積1,408方呎，設有約307方呎平台，四房連套房設計，同樣享有私人升降機大堂，售價為6,633萬元，呎價47,109元。

連同維港滙I，項目開售22日沽出269伙，累積套現逾37.36億元。

●代理料5天假期可錄約200宗一手成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西南九龍維港匯III今日進行首輪開售，現時二手市況暢旺，而且樓價升幅不大，搶去部分一手客源。發展商亦採取惜售策略，升市下遲賣更貴，發展商寧將單位開價放在貨架上，待有心買家選購，不急於一時推售所有單位。

復活節首兩天假期市場共錄60宗一手成交，預料5天假期可錄約200宗一手成交，屬暢旺水平。4月份將有多個一手新盤開售，料期內一手成交可達2,000宗，二手買賣亦料維持4,500至5,000宗高水平。

●代理料維港滙III呎租可達70至80元水平

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，西南九龍維港滙III今日(4日)首輪銷售，吸引不少用家及投資客捧場，用家佔約7成，另3成為投資客，客源分布以九龍區為主，佔約7成。預期項目入伙後實用呎租可達約70至80元水平，回報率約2.5厘。

他認為，入市氣氛佳，預期復活節5天假期一手交投量可達約200宗，將較去年復活節增加1倍。而3月份樓價向上，看好4月份樓價續升，估計單月樓價升幅約2至3%。

●日出康城LP6沽出255個車位 套現約4.7億元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，昨(3日)起發售首批合共266個車位，銷售兩天已沽出255個，套現約4.7億港元。

當中216個私家車停車位悉數售出，售價由211萬至233萬港元，另外推出的50個電單車停車位，亦售出39個，成交價12.8萬至17.8萬元。