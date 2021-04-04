致富智庫：做足準備勇闖創業路

脫離辦公室、不再受上司及老闆掣肘相信是不少打工仔對創業心動的主要原因，希望自己做老闆，實現work-life balance。然而，創業之路困難重重，更有人說創業是一條不歸路，這條路崎嶇不平，還有很大的機會找不到出口。想知道自己有沒有潛質成為成功的創業家？有企業家建議，可以先問自己有沒有以下13個特點，看看自己除了資金之外的準備是否達標。

1.可以承受重壓

走出舒適圈，開展一盤生意要承受各種不為人知的壓力，包括資金流斷裂、產品失敗，甚至公司倒閉的壓力。每個人能承受壓力的程度不同，有些人會手足無措而影響工作表現，有些人反而在壓力下會有超常發揮，建議可以先找前輩分享他們創業時遇過最困難的情況，再幻想自己能否處理，以及如何應對。

2.懂自律 戒懶散

不少打算創業的人都認為，當上老闆後，所有工作時間、日程規劃可盡在自己掌握之中。不過，創辦一家新公司的路或許是孤獨的，沒有人會讚賞你辛勤工作，更沒有上司時刻檢查你是否在工作，正因為工作時間太自由，自律性一般的創業者很容易會墮入懶散深淵。因自由而忘了時間管理，除了白白浪費時間之外，更有可能錯失市場先機。

3.愛交際識朋友

常言在社會上「識人好過識字」，拓展人脈對創業家來說更顯重要，因為尋找客戶、生意夥伴、得力員工等都可能需依靠自身的社交圈子。若自問出席社交活動時，懂得在人群中打開話題，便達到成功的第一步，下一步便是令對方記得你，並跟你建立信任的關係。自身實力雖同樣重要，但若有貴人相助，創業之路會變得更順遂。

4.口才好 擅推銷

有學者說過，創業意味着需要把產品賣給那些不想聽你說話的人，並假裝自己喜歡他們。無論你打算經營一家便利店或開一家互聯網科技公司，擅長銷售都十分重要，因為「企業家」這個詞很多時候是「銷售人員」的同義詞。你需要向他人推銷邀請他們加入你的公司，同時向投資者推銷你的公司，最後還必須推銷產品給顧客。

5.好奇兼且好學

好奇心與創造力相輔相成，是求知、激發創意與創業的一大力量。身為老闆事事親力親為，需要了解多方面的知識，從市場趨勢，以至公司的內部管理、財務管理、尋找適合的僱員等都要處理，而市場發展日新月異，不想落後於人便要不斷學習新知識，就連微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）一年都要看50本書，我們更加沒有資格停止學習！假如你對學習新科技、新技能等不感興趣，或許要重新考慮創業這條路。

6.勿只着眼「錢」途

不少人為了美好「錢」景去創業，加上近年愈來愈多如「開業半年回本」、「90後開店年賺百萬」之類的報道，令人深信創業可以輕易賺取第一桶金。事實上，創業初期需要面對「無安穩收入」、「不會準時出糧」的代價；守業所需的時間亦難以明確計算，一年半載屬等閒事，期間隨時要承擔不似預期的風險，例如爆發疫情、成本上升和合作夥伴突然退出等，創業或反而令你的財務壓力更大。若只靠金錢推動，將很容易產生放棄的念頭，因此要找出一個足以支撐你捱過各個困難的動力。

7.熱情活力兼備

你必須對自己的初創公司充滿熱情，比任何人都相信它具潛力及擴展性，並對這間公司傾注心血和耐性。這份熱情會在艱難時刻推動你繼續前進，甚至感染你的團隊、客戶、供應商及你遇到的任何人，憑這份熱情、積極和活力，會令人更希望與你合作。

8.愛挑戰 尋機遇

開展新事業意味進入一個充滿不確定因素的世界，將對你的生活、職業生涯和社交圈子等產生大影響。如果你是不甘於現狀，喜歡尋求新機會、打破常規的人，那麼一定會喜歡成為一名創業家。

9.不斷改良創新

即使生意上了軌道，但不代表你可以從此減慢腳步，因為市場上會不停出現新的競爭者，「食老本」很易被市場淘汰。因此，在堅持理念之餘，亦應準備好轉變和提升，不斷改良和研發產品或服務。

10.訂立明確目標

訂立目標對於老闆帶領一間公司來說非常重要！因為員工需要一個明確的目標來執行，老闆也需要朝着目標努力。舉例說，有人問你今年公司目標是甚麼？在「賺很多錢」和「全年營業額達到30萬」兩個答案之中，後者提供更明確的目標，執行起來就不會那麼模糊，也能讓全體員工知道「怎樣才算合格」。

11.犧牲私人時間

很多人雖認為當上老闆就不用再被迫加班，但公司就像你的小孩，若出了甚麼問題，便要立刻想辦法解決。不少初創者為了令生意上軌道，每天朝七晚十一，反而不再有以前的上下班時間和公眾假期可言。

12.願意承擔責任

作為老闆要對公司發生的所有情況負責任，更要對員工負責，答應的事情、承諾的薪金和福利都應該要做到；對客戶負責，因為他們選擇讓你服務，所以一定要盡全力做到最好；對合夥人、股東負責，公司的營運要考慮他們的利益。

13.抗拒魔鬼誘惑

創業的路途中可能會遇到很多誘惑，有人或會建議你透過種種方法來賺更多錢，例如把產品原料換成成本更低的次級品。但創業初期賣的不僅是商品和服務，更是首批客戶對你的信任，如破壞這份信任和公司的聲譽，將影響公司往後的發展，得不償失。

若你已經有堅定的決心，並有周全的部署，便可踏出創業第一步。要記住創業路不會一帆風順，即使身邊再多閒言閒語，仍要相信自己，不要因別人的話輕易放棄自己的夢想。