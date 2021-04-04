兒童理財不只儲蓄　6招學識財富分配

新世代的家長愈來愈重視兒童理財教育，小朋友由幾歲開始便要教識他們儲蓄。不過，理財概念不但是儲蓄，還可以從日常生活中教導他們金錢及財富分配的概念。

英國保誠旗下的資產管理公司瀚亞投資針對來自亞洲9個國家、一萬名父母進行「親子理財」調查，了解父母們對理財教育的想法。當中，整體亞洲父母最在意「教導孩子的金錢價值」，接着是「孩子學習到如何做預算和存錢」，排第三的親子理財目標為「我的孩子知道要付出才能賺錢」及「孩子要能學習並分辨：想要與需要」，可見教會小朋友儲錢在亞洲父母心目中的理財教育舉足輕重。

1.派適量零用錢學基本知識

在眾多理財目標中位列第一名是教導金錢價值，理財專家建議可利用真實鈔票及硬幣，教年幼的小朋友或學前兒童辨別各種貨幣的面值；小學生或以上級別，則可開始接觸各類電子貨幣，甚至是電子支付方式如八達通等。

不過，家長需先給予適當的指導，再給他們實踐的機會，例如帶他們到超市格價及購物。給孩子適量的零用錢，讓他們自行分配，並從中作出引導。若他們於過程中遺失或亂用金錢，反而對他們是好事，可視之為從錯誤中學習的經驗！

現時育有一女的香港財務策劃師學會主席李澄幸指，教小朋友儲蓄和理財概念，最主要是以下幾個基本的概念，分別是認識金錢、記帳、儲蓄、投資和捐獻，可以考慮從日常生活出發。關於認識金錢，日常購物時，可讓小朋友觀察及了解物品是如何換取回來的，從而勾起小朋友對金錢的好奇再講解。

同時，家長可由子女零用錢出發，讓他們切實感受到錢的應用，和錢是有限的道理。「當小朋友覺得不夠用時，便會要求更多，透過發問的過程中學習，是否真的需要物品，還是多了出來。小朋友想要的東西可能遠超於零用錢的總額，故要先鼓勵他們儲蓄，替他們定下儲蓄目標，如一年儲夠多少錢，剩下的由父母考慮會否補貼。」

2.記帳與儲蓄宜同步進行

小朋友應該要養成記帳習慣，助自己計算金錢應用。李澄幸指，可鼓勵小朋友記錄自己擁有幾多錢，比如發零用錢或利是錢等，建立記帳習慣，再配合錢甖或帳戶，定下一些生活上的目標，如小朋友喜歡某件玩具，可同步培養小朋友儲蓄的習慣。

有受訪家長表示會教兒子用錢甖養成儲蓄習慣：「我會叫細仔分開兩個錢甖，一個錢甖可以畀佢當日常使費，另一個就係長期儲蓄，兩三個月就可以攞長期儲蓄嘅錢甖出嚟數一數，等佢自己覺得愈儲愈多。其實都好講小朋友自己嘅性情，譬如有啲小朋友好鍾意買嘢，其實比較難克制。」另外，她亦會叫兒子儲到一定數目後，例如幾百元，便要存入兒童儲蓄戶口。

3.獎勵延遲消費 變相教投資

小朋友往往希望立即就買到想要的物件，家長可訓練他們延遲享樂，學習克制眼前的欲望，以達到更長遠的目標。例如家長可請子女先忍耐，回家看看有沒有相同的物品，才再想想那件物品是否必要。對於較年長的小朋友，或可鼓勵他們先儲蓄，在小朋友儲錢購買的過程中，很多時小朋友在經過一番努力儲錢後，未必想輕易花錢。

關於小朋友學投資，李澄幸指出，其實也是延遲消費的概念，不一定真的要買甚麼投資工具，簡單如延遲消費會給一些「利息」。他稱，可以透過適當的獎勵，為孩子建立良好的儲蓄習慣提供動力。當孩子表現良好的時候，不一定要用錢，盡量以一些非物質的東西，例如假日的戶外活動、遊戲時間等作為獎賞。

4.玩Game引導思考 了解協商

家長可以透過其他教育，比如遊戲、大富翁，讓子女了解金錢的規則和甚麼是「協商」。李澄幸指出，比較創新一點可用Lego等玩具，去引導小朋友思考。「譬如Lego能讓他們知道每個人的消費模式不一樣，假設給他們每人6粒積木砌小鴨，每人砌出來的小鴨也不同，讓他們意識到各人有不同的想法。另外，當要求他們自由建造自己的空間時，他們會覺得積木不夠用，父母便可從旁解釋資源是有限的道理。」

此外，他表示，儲錢雖然是個人的事，不過，小朋友消費容易受到朋輩影響，大富翁遊戲正正讓小朋友與其他人互動，透過與他人買賣、討價還價、觀察與溝通，反思自己與他人在用錢方面的差異，認識金錢並不是無限，要適當地使用和分配，亦可以從中帶出想要和需要是不同的概念。

5.詳述開支 說明賺錢不容易

除了不斷灌輸知識之外，身教亦很重要。由於小朋友會經常模仿父母的行為，若家長本身是理財有道，孩子便「有樣學樣」，在培養小朋友理財習慣的道路上，已成功了一半！當小朋友嚷着要買一些昂貴的物品，家長應告訴子女自己不一定有能力可購買，藉此向他們分享家庭的財務狀況，告訴他們家中必要開支，例如租金、電費、水費、書簿費及上網費等，並且讓孩子知道你需要透過努力工作賺取薪金以應付家庭開支，藉此明白到謹慎使用及儲蓄你辛苦賺來的金錢是得來不易。

有家長表示，平常會把家中的水費單以及煤氣費之類的單據跟孩子解釋一下，讓他們明白浪費資源會影響生態資源，亦會令到父母使費更大。「例如之前我細仔沖涼沖好耐，之後我攞咗煤氣費單出嚟畀佢睇，簡單解釋畀佢聽，然後叫佢每日都去睇吓煤氣錶，等佢自己知道熱水爐開得耐，其實係會令到煤氣錶跳得快咗。」

另外，當制訂家庭開支預算時，不妨讓小朋友觀察，甚至參與其中；遇到金錢或財務問題時，避免在孩子面前爭吵，應做好榜樣，積極正面地解決問題；若小朋友年紀較大，已有理解能力，則可坦誠告知他們家庭的財務狀況並一同討論。

6.可建立捐獻概念 助人為樂

除了培養小朋友儲蓄的習慣，教育小朋友分享快樂，有能力可以幫助有需要的人亦非常重要，李澄幸指簡單如買旗的慈善小舉動都可以，要讓他們有概念有些東西用錢未必可以買到，錢在社會上有其他用途。「重點並不是指多少錢，而是告知他們買完食物，剩下來的錢可以有捐獻的選擇。」

有家長認為香港的小朋友比較少接觸大自然，多去商場之類的地方，其實只會令佢哋經常接觸消費品，都會很容易刺激小朋友的物欲。「其實小朋友多去大自然的地方，或參與助人的慈善工作。根本上，讓小朋友明白玩樂不一定要用金錢。幫助人亦不一定要出錢，亦可以出力。」

李氏補充，有興趣了解小朋友理財的朋友或家長，可以考慮參考投資者及理財教育委員會的「理財能力架構」，描述不同的人生階段中應該擁有的理財能力，從3至5歲起便可開始指導孩子。