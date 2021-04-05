施羅德：氣候變化投資主題多元

為了應對氣候變化，全球經濟體系需要經歷戲劇性的轉型，所有企業都將受到影響。因此，我們認為可以放眼全球各行各業來發掘投資機會，而不是一味專注在個別行業。我們早前已討論過與能源相關的兩大投資主題。本文將聚焦能源行業以外的3大氣候變化投資主題。

在可持續運輸的議題上，提升公共交通工具的覆蓋率和使用率都是重要的一環。然而，如何確保這些交通工具都換上採用環保技術的引擎將是一項重大的挑戰。若我們需要達致氣候變化目標，幾乎所有燃料引擎都需要在未來30年間被淘汰，取而代之的將會是以電力推動的引擎。據我們的觀察所得，不單汽車行業將迎來投資機會，與其生產相關的元件製造商都將受惠。當中包括一些鑽研技術改良、生產電池和測試裝備的企業。舉例來說，鋰離子電池便是其中一個增長行業，預料市場規模將需要增長8倍方可消化來自歐盟和中國的需求。

如何使用地球資源，自然是應對氣候變化問題的另一個重大議題。像水利基建、生物燃料、去碳或碳儲存，以及農業生產等走在這個議題最前線的行業將為我們勾勒出更可持續的發展方向。例如我們曾經遇過一家以木製品為主的企業，透過使用木材，為建造、衞生、包裝、布料乃至塑膠行業提供可持續的解決方案。該企業同時專注透過旗下的樹林創造木本生物物質，從而為企業本身和其他企業提供可持續的能源。時至今日，該企業已有近70%的能源是以其樹林的殘餘生物物質生產，對企業的財務報表和環境均帶來正面影響，實是一箭雙鵰之策。

低碳主義領先企業指的是一些在應對氣候變化的問題上，於科技、生產流程、產品，甚至是企業文化方面具備差異性優勢的企業。這些企業遍布世界不同地區的各行各業。隨着企業在氣候議題上的一舉一動備受關注，一些企業可能會按捺不住，以含混其詞的方式發表譁眾取寵的目標，但到了真正需要在策略上作出艱難決定時則左閃右避。因此，在篩選真正的「低碳主義領先企業」時往往需要細心研究不同企業的計劃和它們在氣候變化議題上所採取的實質行動。

作為投資者，我們亦需要關注企業在碳排放方面所作出的投資。其中一個需要考慮的因素，是它們是否真正可以通過相關投資來達致競爭優勢，而這是不能單憑眼前所見的碳足迹數據去判斷的。

施羅德投資管理首席投資組合經理 Simon Webber