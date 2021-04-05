中信証券：內地白酒業龍頭銷情看俏

立足當下，板塊有望凝聚勢能並築底向上。一方面茅台在總經銷定製酒提價基礎上，進一步對生肖酒、精品茅台進行提價，意味市場一直以來期待的茅台提價進入兌現期，以茅台為錨，白酒板塊望更好對抗市場負面情緒；另一方面，春糖漸行漸近，酒企營銷推廣、產品升級、量增提價等相關積極資訊密集釋放，2021年為「十四五」的開局之年，各家酒企積極布局。

近期，茅台陸續對非標酒及系列酒提升出廠價，系列酒提價10至20%不等；總經銷定製酒提價50至100%；生肖酒提價逾50%；精品茅台提價15至20%，以上非標預計佔公司茅台酒總計劃的8至10%。測算公司2021年收入增長約5至7%，歸母公司淨利潤約7至9%，預計2021年公司收入按年增近15%，歸母公司淨利潤按年增15至20%。我們認為，2021年茅台其他非標亦會從量或價角度助力報表彈性；且普飛批價穩定後，提價基礎逐步加固，期待未來普飛提價帶來更多增長勢能。看好茅台核心資產價值，支撐最強、彈性較強，維持公司未來一年目標價為3,000元(人民幣‧下同)。

農曆新年旺季五糧液需求旺盛、動銷超預期，公司匹配需求充分放量，今年首季「開門紅」可期。我們認為，一方面公司優異的動銷表現為後續提價奠定堅實基礎，節後公司堅定控量提價，3月以來要求商家執行批價1,120元，西南等區域批價已經提升至1,000元以上，其他區域批價亦持續上升，看好2021年公司批價全面站穩1,000元，打開更大量價空間；另一方面，公司積極推出包括經典五糧液、小五糧等戰略單品，補足主品牌其他價格帶，近期亦推出牛年紀念版等新品，持續完善五糧液高端產品矩陣、發掘五糧液更深的品牌及產品價值，同時助力團購業務拓展，進一步構建多元化渠道結構。預期「十四五」公司改革紅利不斷釋放，堅定推薦，維持五糧液一年目標價為320元。

而白酒股的風險因素為疫情反覆、農曆新年旺季動銷不及預期和食品安全風險。投資建議則是，短期調整為布局機會，建議長期戰略性配置白酒龍頭。

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