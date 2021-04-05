封蝕本門！LG關閉智能手機部門　擬加強汽車零部件業務

面對智能手機市佔率不斷下降，南韓LG電子終於面對現實，據外媒報道，該集團正式宣布將自7月31日起停止持續虧損的智能手機部門生產及銷售，料將令短期收入下跌，但長遠可有效改善公司的財務狀況及管理效率，另將加強汽車零部件方面的業務。

有消息指，該公司曾研究將該蝕本業務的部分售予越南Vingroup，但因雙方最終無法就交易條款達成相識，有關交易已經終止。

事實上，該項業務已連續23個季度虧損，累計高達5萬億韓圜(約344億港元)，而手機部門是LG旗下5個部門中規模最小，僅佔去年第4季度總營收的7.4%，故該公司自今年1月已透露正為智能手機業務作出所有選項的考慮，包括關閉。

據資料，LG於2013年上半年曾是繼三星電子及蘋果公司(Apple Inc.)後、全球第3大智能手機製造商，但受制於其旗艦手機面對軟件及硬件問題，且軟件更新速度較慢，漸漸被消費者所棄用，目前全球市場份額僅佔2%。研究機構Counterpoint數據顯示，LG去年手機出貨量只有2,300萬部，但另一主要競爭對手三星同期的出貨量則多達2.56億部。