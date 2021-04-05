黃詠欣：買新盤遭最後通牒付款　點趕死線？

買家購入新盤後，發展商將會發出收樓通知書，一般會預留14日免息期予買家作付款安排，之後7日才開始收息。萬一買家仍未能成功上會，發展商多數會寬限多21日(同樣要計息)，否則有可能被殺訂。

今次分享的個案，客人找我們時已經開始進入7日收息期，換言之我們要協助客人在不多於28日內成功取得按揭貸款。按正常情況，28日時間雖然緊迫，但亦不是很難做到，但客人要拖到最後通牒期，自然有其不尋常的地方。

首先，客人本身無入息，不過有財政實力超強的擔保人，而這位擔保人有4份工作，而且都是公司董事的位置，按季和按年獲分派董事酬金連花紅，以年薪計，動輒過百萬元。可是，董事酬金這類收入不是每月都有，雖有稅單證明，但銀行一般會同時集合多家公司的聘用合約等文件以作入息證明。同時，擔保人年齡亦已達退休年齡，本身更有按揭在身，大型銀行不肯批出多於10年的按揭，故此客人拖到最後關頭仍未能成功上會。

按我們經驗，知道有部分中小銀行可能會接這類申請，於是建議他先集合好擔保人當董事的公司信等證明文件，先做好入息證明的部分，再為客戶極力向銀行爭取，最終找到一間銀行願意接其申請，原本批出息率2.5%，其後我們再為客戶爭取，最終做到H+1.3%，按揭成數五成，供款年期更長達30年(以客戶年齡而非擔保人的年齡計算)，客人最終能於21日內成功上會。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣