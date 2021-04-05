「歐元之父」蒙代爾於復活節逝世　享年88歲

據媒體報道，有「歐元之父」之稱、於1999年獲得諾貝爾經濟學奬的得主蒙代爾(Robert Mundell)於復活節在意大利逝世，享年88歲。

報道引述蒙代爾之子比爾稱：「願他安息，難以置信這是在復活節，更不可思議的是我昨晚夢見他恢復了精神，且神志清醒，就像我親眼目睹他的復活」。

蒙代爾在1932年10月生於加拿大安大略省，他主要的學術成就是有關動態貨幣領域的開創性研究，並提出最優貨幣區理論，推動供給側經濟學的發展並為歐元的誕生奠定基礎。

他曾「預言」未來世界將出現3大貨幣區，即歐元區、美元區和亞元區，構想「亞元」在區域內流通，各國的現行貨幣可繼續流通，但必須跟「亞元」建立固定匯率。

他亦提出一個名為「不可能的三角」(Impossible Trinity)的概念，指一個國家不可能同時擁有開放的資本帳、固定或受控的匯率，以及獨立的貨幣政策，三者兼得必須付出代價。

蒙代爾曾擔任多間國際機構及組織的顧問，包括聯合國、國際貨幣基金組織、世界銀行、歐洲委員會、美國聯儲局、美國財政部等，於2009年起更出任中文大學博文講座教授。