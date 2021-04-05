全球經濟陷「危險的分化」　呢條走勢線係當今最重要？

全球經濟正面臨「危險的分化」，底蘊在於美國債息，勢加快向中美兩大陣營「歸邊」的速度，主因是其他經濟體實在搞不好復甦，只有選邊！恰巧高盛發表了一張自稱為「當下最重要的市場走勢圖」，就是美國30年期國債孳息率正處於「下降通道」頂部，一旦向上突破，意味極低息時代勢告終！面對美債息狂飆，歐元區尤其頭痛，恐提速「投降」歸入美國陣營。

儘管今年世界經濟有望達到半個多世紀以來最快增長，但地區復甦差異與缺陷可能成為絆腳石，同時加快全球形成兩大陣營的「半球化」局面，皆因復甦進度只靠中美牽頭！美國自總統拜登上任後，重返其全球經濟捍衞者的角色，上周五發布的數據顯示，3月新增就業為去年8月以來最多。中國也不遜色，儘管已經開始撤回部分經濟援助，但其在去年抗擊疫情取得的成功仍不斷獲得鞏固。

然而，全球與2008年金融海嘯後的情況不同，復甦大失平衡，部分原因是疫苗推出和財政支持因國而異。大多數新興市場和歐元區都在落後之列，其中法國和意大利都延長了防疫封鎖，形成了「危險的分化」。結果是：要讓全球大多數地區加入中美行列，並完全從疫情中復甦，可能需時數年，意味它們必須考慮「歸邊」，才能以較快速度脫困。據目前國際貨幣基金組織(IMF)測算，到2024年全球產出仍將比疫前低3%，其中依賴旅遊業和服務業的國家受害最大。

值得留意是，研究顯示今年首季全球經濟雖按季增約1.3%，但在美國反彈之際，法國、德國、意大利、英國和日本卻在收縮。在新興市場，巴西、俄羅斯和印度都明顯被中國超越。再者，各國接種疫苗的速度拖得愈長，病毒就愈有可能擴大威脅，甚至出現新變種！

就在這關鍵時刻，美債息突飆引發了市場恐慌，正使高負債的國家打冷顫，因後者多年來都用較低成本借款。隨着美國經濟快速向前邁進，從澳洲到意大利的政府國債息也上揚，主要是追隨美債息。不過，成本上揚可能破壞歐洲持續偏弱的復甦勢頭，目前疫情又似失控，顯然雪上加霜；同時，靠美元籌資的發展中國家也不樂見借款成本升高。瑞銀指，利率成本只要一升高，就會壓縮一國的財政空間，並增加未來赤字。

事實上，七大工業國(G7)的國債息自年初以來攀升一倍至0.48厘。荷蘭國際集團(ING)認為，美債就是關鍵推手。歐洲央行行長拉加德直言，當局會動用所有工具阻止國債息持續上揚，央行已加快買債腳步，以壓低持續上揚的借款成本。

不過，形勢並不樂觀，因美國30年期債息有異動，正面臨過去長達30年的長期阻力位，下一步是否會突破，對全球市場意義重大！被高盛形容為「地球上還有比這張更重要的圖表嗎？」

正因美債息攪局，高盛放棄去年10月9日為時近6個月的沽空美元建議！該行在題為「戰術撤退」的報告稱，宣布結束沽空美元兌G-10貨幣的提議，主因美債息飆推動美元反彈。在高盛跟大隊「投降」後，去年底幾成共識的美元看跌押注已瓦解，美元今年來累漲近3%。看來，美國以經濟手段強迫歸邊的手段僅剛開始。

【阿根廷又陷債務危機】

全球債務危機有快將被引爆的迹象，被視為最脆弱新興國之一的阿根廷經濟部長Martin Guzman透露，與國際貨幣基金組織(IMF)洽談修改的450億美元(約3,510億港元)債務償還計劃，不太可能在5、6月達成共識，同時呼籲中美等國支持。

他提到，根據與IMF的協議，阿根廷必須在2024年前，償還高達450億美元的貸款，惟政府無力支付。他指出，這不但是IMF與阿根廷政府之間的談判，還需要中、美、德、法、日等國家支持，才能修改債務條款。

面對環球疫情仍未受控，IMF和世界銀行周一(5日)起召開網上半年一度的會議，直至周日，二十國集團(G20)成員國和其他國家也會派代表與會，重點放在新的變種病毒和重啟抗疫封鎖措施對全球經濟復甦帶來的影響，也考慮採取措施，以免最貧困且不堪一擊的國家受到持久傷害。

IMF總裁格奧爾基耶娃擔心全球經濟復甦日益「兩極化」，「儘管整體經濟前景改善，但分化也相當嚴重。疫苗尚未向所有人和世界各地普及，太多的人繼續面臨失業和貧困加劇的問題，太多國家未追上復甦步伐。」

事實上，早在病毒變種再度引發疑慮之前，全球已擔憂今年各國經濟增長失衡。據IMF估計，在新興和發展中國家和地區，新冠肺炎危機使人均國內生產總值(GDP)減少了1/5，幾乎是已開發經濟體損失的兩倍；去年有1億多人陷赤貧，即一天生活費低於1.9美元(約14.8港元)，主要在南亞。

歐央行管理委員會委員暨意大利央行行長Ignazio Visco也認為，疫苗接種進度不一，可能導致發達國家和發展中國家的復甦出現明顯差異，深化債務問題。