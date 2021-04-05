二線屋苑承接力強！荃灣翠豐臺零議價即沽出

樓市承接力強勁，可供睇樓放盤減少，買家回流二線屋苑搵盤，其中荃灣翠豐臺兩日連錄3宗買賣，有兩房單位零議價火速售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城嘉富大廈B座低層1室，實用面積527方呎，三房間隔，以795萬元易手，實用呎價15,085元。原業主於1987年7月以49.8萬元買入單位，持貨34年帳面獲利745.2萬元，升值近15倍。

●跑馬地樂陶苑B座中低層3室，實用面積1,116方呎，三房連套房間隔，以2,890萬元沽出，實用呎價約25,896元，屋苑3月共錄得3宗二手成交。

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九龍區

●牛池灣居屋嘉峰臺2座高層H室，實用面積592方呎，三房間隔，已補價自由市場開價618萬元，議價後減價8萬元，以610萬元成交，實用呎價10,304元。

●將軍澳南豐廣場3座中層A室，實用面積688方呎，三房連套房設計，以978萬元成交，實用呎價14,215元。原業主於2012年9月以587萬元入市上址，持貨至今帳面獲利391萬元。

●將軍澳蔚藍灣畔停車場B1層雙號車位，開價170萬元，減價2萬元或約1.2%，獲區內投資客以168萬元承接。原業主於2010年11月以約41.8萬元一手購入車位，持貨逾10年轉手帳面獲利約126.2萬元。

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新界區

●荃灣翠豐臺兩日錄3宗買賣，包括2座低層B室，實用面積446方呎，兩房間隔，以690萬元零議價易手，呎價15,471元。原業主於2014年6月以418萬元入市，至今升值272萬元或約65.1%。

●元朗御豪山莊7座中高層A室，實用面積489方呎，兩房間隔，連車位叫價630萬元，最後減至610萬元沽出，實用呎價12,474元。原業主於2017年6月以505萬元連車位入市，現轉手帳面獲利105萬元。

●屯門居屋兆麟苑A座高層10室，實用面積401方呎，兩房間隔，放盤僅兩天，減價20萬元，以440萬元已補價自由市場價售出，實用呎價10,973元。

●屯門豐連2座低層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，減租800元，以月租1.3萬元租出，實用呎租30.2元。以同類型單位銀行估價約594萬元計算，租金回報率約2.6厘。