道指早段漲近300點　Facebook創歷史新高

美國上周五(2日)出爐的就業數據強勁，道指早段曾升330點，最新仍升271點，報33,424點；標指升0.97%，至4,058點；以科技股為主的納指亦漲1.09%，至13,627點。

港股外圍方面，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報29,046點，跌22.5點；惟仍較上周四(1日)恒指收市高水107點。

社交媒體巨頭Facebook(FB)近日爆出用戶資料外洩事件，惟消息未有拖累其股價表現。FB早段升逾2%，高見307.2美元，創下歷史新高。遊戲零售商GameStop(GME)宣布，擬發行配售最多350萬股新股；其股價挫8.22%。

【21︰34】美股周一(5日)假後早段大幅做好，道指漲276點，報33,430點；標指升32點，至4,052點；以科技股為主的納指亦漲116點，至13,596點。

星級分析員Tom Lee更指，現時機構投資者的閒置現金達3萬億美元，較今年初高出9%%，創去年6月以來新高，加上散戶資金的1.5萬億美元，令等待入市的資金達4.5萬億美元，勢推高4月份股市表現。

個股方面，早前散戶挾淡倉主角的視像遊戲開發商GameStop(GME)，宣布發行最多350萬股普通股，相當於已發行股數5%，集資將用作加快業務轉型、一般營運及強化資產負債表。受集資消息拖累，GME股價早段急插10.52%至171.3美元。

美國大型頁岩石商Pioneer Natural Resources上周四(4月1日)收市後，宣布斥資64億美元(約499.2億港元)收購DoublePoint Energy，成為2011年以來最大宗未上市油公司收購案，Pioneer將發行2,720萬股及動用10億美元現金支付作價，交易料次季完成。Pioneer股價周一早段報154.35美元，跌6.23%。

其他公司消息方面，通用汽車(GM)發布全電動悍馬(Hummer)多用途車，計劃2023年初投產，最高售價超過11萬美元，股價早段報58.89美元，升1.89%。

此外，股神巴菲特的投資旗艦巴郡連續3年發行日圓債券，新一筆共分4批的日圓債周一開始向市場推銷，周四進行定價，市場關注集資用途。巴郡去年8月披露已買入5家日本貿易公司包括伊藤忠各約5%股權，作長線持有，並稱可能把任何一家的持股權提升至最多9.9%。