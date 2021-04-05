美債息上升和美元強勢！花旗和大摩對新興市場保持警惕

外國傳媒報道，進入4月份第一個完整的交易周，上個月遭受了損失的新興市場投資者將繼續承受美國國債孳息率上升和美元強勢帶來的痛苦。

上周五公布的美國就業數據超出預期，促使交易員預計聯儲局將更早開始加息，這使人擔心美國無風險投資產品的更高回報可能會驅使更多資金流出新興市場。根據EPFR Global的數據，3月份新興市場資產的需求下降，流入新興市場股票基金的資金規模不到2月份的三分之一，而新興市場債券基金則出現資金外流。

摩根士丹利對新興市場貨幣保持看跌，稱許多發展中經濟體緩慢的疫苗接種步伐使得它們的經濟增長步伐幾乎肯定會落後於美國。與此同時，花旗集團預計，美國孳息率上升及美元保持韌性，將在未來幾個月對新興市場資產構成進一步的壓力。

花旗集團駐倫敦的CEEMEA策略負責人Luis Costa說：「本季度對美元而言可能是有重大進展的一個季度，而對新興市場而言卻不一定很好，我們認為美國的孳息率曲線調整並沒有完成。從現在到6、7月份 ，我們可能會看到孳息率進一步走高。」

在今年第一季，新興市場貨幣和債券出現一年來首次季度下跌，美元則逼近11月以來的最強水平。新興市場股票也出現9月份以來首次單月下跌，令第一季度的漲幅收窄。

在土耳其、俄羅斯和巴西上個月加息之後，本周投資者將注意力轉向新興市場的通脹數據，以尋求有關貨幣政策路徑的線索。