東方日報B1：分化恐慌　世界經變繫一線

全球經濟正面臨「危險的分化」，底蘊在於美國債息，勢加快向中美兩大陣營「歸邊」的速度，主因是其他經濟體實在搞不好復甦，只有選邊！恰巧高盛發表了一張自稱為「當下最重要的市場走勢圖」，就是美國30年期國債孳息率正處於「下降通道」頂部，一旦向上突破，意味極低息時代勢告終！面對美債息狂飆，歐元區尤其頭痛，恐提速「投降」歸入美國陣營。

儘管今年世界經濟有望達到半個多世紀以來最快增長，但地區復甦差異與缺陷或成絆腳石，同時加快全球形成兩大陣營的「半球化」局面，因復甦只靠中美牽頭！

美國自總統拜登上任後，重返其全球經濟捍衞者的角色，上周五發布的數據顯示，當地3月新增就業為去年8月以來最多。中國也不遜色，儘管已經開始撤回部分經濟援助，但其在去年抗擊疫情取得的成功仍不斷獲得鞏固。

然而，全球與2008年金融海嘯後不同，復甦大失平衡，部分原因是疫苗推出和財政支持因國而異。大多數新興市場和歐元區均落後，其中法國和意大利都延長防疫封鎖，形成「危險的分化」。結果是：要讓全球大多數地區加入中美行列，並完全從疫情中復甦，或需時數年，意味他們必須考慮「歸邊」，才能以較快速度脫困。據目前國際貨幣基金組織(IMF)測算，到2024年全球產出仍將比疫前低3%，其中依賴旅遊業和服務業的國家受害最大。

值得留意的是，研究顯示今年首季全球經濟雖按季增約1.3%，但在美國反彈之際，法國、德國、意大利、英國和日本卻在收縮。在新興市場，巴西、俄羅斯和印度都明顯被中國超越。再者，各國接種疫苗的速度拖得愈長，病毒就愈有可能擴大威脅，甚至出現變種！

就在關鍵時刻，美債息突飆引發市場恐慌，正使高負債的國家打冷顫，因後者多年來都用較低成本借款。隨着美國經濟快速向前邁進，從澳洲到意大利的政府國債息也上揚。惟成本上揚可能破壞歐洲持續偏弱的復甦勢頭，目前疫情又似失控，顯然雪上加霜；同時，靠美元籌資的發展中國家也不樂見借款成本升高。瑞銀指，利率成本只要上升，就會壓縮一國的財政空間，並增加未來赤字。

事實上，7大工業國(G7)的國債息自年初以來攀升一倍至0.48厘。荷蘭國際集團(ING)認為，美債就是關鍵推手。歐洲央行行長拉加德直言，當局會動用所有工具阻止國債息持續上揚，央行已加快買債腳步，以壓低持續上揚的借款成本。

據推算，歐債息每變化0.1厘，便會產生約110億歐元的年利息變化。另據國際清算銀行(BIS)估計，新興國的美元債逾4萬億美元，故有基金經理警告是「煤礦中的金絲雀」，恐隨時爆出債務「黑天鵝」。

誠然，形勢並不樂觀，因美國30年期債息有異動，正面臨過去長達30年的長期阻力位，下一步是否會突破，對全球市場意義重大！更被高盛形容為「地球上還有比這張更重要的圖表嗎？」

正因美債息攪局，高盛放棄去年10月9日為時近6個月的沽空美元建議！該行在題為「戰術撤退」的報告稱，宣布結束沽空美元兌G10貨幣的提議，主因美債息飆推動美元反彈。在高盛跟大隊「投降」後，去年底幾成共識的美元看跌押注已瓦解，美元今年來累漲近3%。看來，美國以經濟手段強迫歸邊的手段僅剛開始。

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