IMF警告：倘聯儲局意外緊縮　新興市場恐爆資金外流

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)周一(5日)警告稱，美國聯儲局如果出人意料收緊貨幣政策，可能引發新興市場利率升高和資本外流，強調中央銀行進行清晰溝通的必要性。

IMF周一《世界經濟展望》的分析篇章中寫道，到目前為止，美國市場利率的上升是受到經濟前景和疫苗接種的利好推動，這往往會帶動投資組合資金流入和多數新興市場美元債息差降低。

聯儲局一直認為，將維持近零利率直到美國經濟達到充分就業且通脹率有望在一段時間內超過2%。不過，IMF經濟學家Philipp Engler、Roberto Piazza和Galen Sher寫道，如果已開發國家中央銀行突然表示出對通脹風險的更大擔憂，那麼全世界可能看到金融狀況突然收緊，出現類似於2013年的「減碼風暴」。

該些經濟學家在網誌中寫道，數據顯示，美國利率每上升1個百分點，新興市場長期利率平均會上升3分之1個百分點，而在信用評級低至投機級的新興市場，這一升幅更為3分之2個百分點。

IMF表示，為避免引發投資者對新興市場的信心惡化，發達經濟體的中央銀行可以就不同情況下的未來貨幣政策提供清晰、透明的溝通。IMF以聯儲局關於加息前提條件的指導為例，並認為聯儲局就未來可能形勢提供進一步的指導將很有用。

IMF將於周二(6日)發布《世界經濟展望》的主要預測部分。該組織與世界銀行周一開始為期一周的虛擬春季會議。