美股道指收市升373點　與標指齊創新高

投資者對經濟前景趨向樂觀，美國股市周一(5日)上揚，道指和標指齊創收市新高。道指收報33,527點，升373點或1.13%；標指收報4,077點，升58點或1.44%；納指收報13,705點，升225點或1.67%。

美國上周五(2日)出爐的就業數據強勁，3月份非農業職位激增91.6萬個，遠多過預期64.7萬個，並創去年8月以來最快增速；3月失業率降0.2個百分點至6%，符合預期。

另外，周一公布的美國3月ISM非製造業採購經理人指數(PMI)自9個月低位的55.5，飆至63.7，創下1997年有紀錄以來最高，同時反映出隨着美國政府大力推行疫苗接種和財政刺激，經濟反彈力度仍舊相當強勁。

星級分析員Tom Lee更指，現時機構投資者的閒置現金達3萬億美元，較今年初高出9%%，創去年6月以來新高，加上散戶資金的1.5萬億美元，令等待入市的資金達4.5萬億美元，勢推高4月份股市表現。

社交媒體巨頭Facebook(FB)近日爆出用戶資料外洩事件，惟消息未有拖累其股價表現。FB收報308.91美元，升3.43%，創下歷史新高。

遊戲零售商GameStop(GME)宣布，擬發行配售最多350萬股新股；其股價全日跌2.35%，收報186.95美元。

通用汽車(GM)發布全電動悍馬(Hummer)多用途車，計劃2023年初投產，最高售價超過11萬美元，股價收報61.04美元，升5.61%。

此外，股神巴菲特的投資旗艦巴郡連續3年發行日圓債券，新一筆共分4批的日圓債周一開始向市場推銷，周四進行定價，市場關注集資用途。巴郡去年8月披露已買入5家日本貿易公司包括伊藤忠各約5%股權，作長線持有，並稱可能把任何一家的持股權提升至最多9.9%。