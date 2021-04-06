陳鳳珠：港股假後走勢將視乎內地股市表現

恒指首季錄得4.2%的升幅，而港股季結後企穩28,000點關口，由於大市於次季普遍表現反覆偏軟，且近期資金輪動情況持續，未見資金大舉進入個別行業，因此或難以推動大市走勢。預期港股於長假期休市後走勢將視乎內地股市表現以及銀根情況。

內地3月份的官方製造業採購經理指數回升至51.9，反映製造業於春節過後加快生產，惟3月份財新製造業採購經理指數降至50.6，但仍處於擴張狀態，相信製造業維持恢復勢頭，而海外需求明顯改善，倘若數據持續回暖將有助支持經濟發展。

近日全球晶片短缺情況令人關注，預期汽車及手機的產銷將受到影響。最近多家汽車生產商宣布因晶片短缺而暫時停產，其中蔚來汽車將合肥汽車工廠生產暫停5日，並表示會積極協調供應鏈資源，但長期供應情況仍有待觀察，預期今年首季交付量將由早前預期的20,000輛至20,500輛，降至19,500輛。至於福特汽車、通用汽車、本田汽車均停止於美國的工廠生產，而富豪汽車亦表示4月開始全球的生產廠房將停產數日。

其實，早前中汽協已表示汽車晶片面臨全球性短缺，未來半年供需錯配及不平衡的問題持續。根據世界半導體貿易統計組織報告，2020年全球半導體市場的銷售總額按年增長6.8%至4,400億美元，預期今年總規模將按年上升10.9%至4,880億美元。而去年因受疫情影響，主要半導體企業沒有積極擴充產能，惟因遠程辦公、家庭娛樂等方面的需求增加，導致各類型的半導體晶片需求大幅上升，推動晶片價格上漲，因此市場出現了囤貨現象，加劇了供應短缺的問題。

由於全球大部分晶片設計企業通過代工生產，而晶片代工市場高度集中，且只有少數企業掌握最先進的製程，因此行業或難以短時間內增加產能。美國晶片大廠高通曾表示，成熟製程及較舊的晶片供應短缺情況將有望最先緩解。不過估計要解決全球的晶片短缺情況仍需時，今年上半年汽車、手機等相關企業產量或受影響。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票)