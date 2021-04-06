陳樂怡：關注低估值傳統經濟板塊
2021年04月06日 08:30
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長假期前夕，恒指上周表現改善，逼近29,000點。但升勢能否延續，仍要觀望外圍多項因素。首先，港股業績期已過，短線焦點重回中美宏觀政策因素。
美國長債息及美匯高企，對新興市場的壓力持續。長假期間的A股表現為後市去向的主要指標之一。自從中國貨幣政策步向正常化，A股指數大幅回調後，近期只是在現水平拉鋸，未能為港股帶來太大支持。
另外，家族基金掀起爆倉風波，美國財長耶倫將對基金行業運行作出評估，決定是否需要更嚴格的規管，亦為市場帶來不明朗因素。恒指主要支持100天平均線(28,094點)。
策略上，建議投資者關注低估值的傳統經濟板塊。內房股2020年業績顯示，雖然毛利率下跌，但收入和盈利仍普遍上升。此外，內房股資產負債表有所改善。展望2021年，雖然預期整體行業銷售增長，將放緩至持平，但本地上市的中大型內房股普遍目標銷售均有10至15%增長。再加上部分內房積極增加物管和租金收入，以及不少增加派發股息，可趁調整收集華潤置地(01109)及合景泰富(01813)。
由於農曆新年就地過年的效應，企業復工較往年為早，推動水泥需求，支持水泥價格於3月底明顯上調。事實上，3月底的全國重點區域水泥企業平均出貨率已升至81%。由於第2季為傳統水泥旺季，市場預期此輪水泥價格升勢可延續至5月上旬，預期將為水泥股可帶來支持。其中，華東水泥價格已錄得按年上升，可優先留意海螺水泥(00914)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
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