陳樂怡：關注低估值傳統經濟板塊

長假期前夕，恒指上周表現改善，逼近29,000點。但升勢能否延續，仍要觀望外圍多項因素。首先，港股業績期已過，短線焦點重回中美宏觀政策因素。

美國長債息及美匯高企，對新興市場的壓力持續。長假期間的A股表現為後市去向的主要指標之一。自從中國貨幣政策步向正常化，A股指數大幅回調後，近期只是在現水平拉鋸，未能為港股帶來太大支持。

另外，家族基金掀起爆倉風波，美國財長耶倫將對基金行業運行作出評估，決定是否需要更嚴格的規管，亦為市場帶來不明朗因素。恒指主要支持100天平均線(28,094點)。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

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