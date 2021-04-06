郭家耀 ：碧桂園服務前景樂觀

透過自然增長及收購合併，碧桂園服務展示其業務持續擴張能力，到2025年底管理面積可達18億平方米的建築面積，社區增值服務亦取得理想進展，而城市服務領域更可作為額外的增長引擎。碧桂園服務通過收購領先的環境衛生服務提供商，積極發展城市市政服務。管理層預期，到2025年，城市服務將通過充當城市的管理人和總承包商，貢獻200億元人民幣的年收入，約佔總收入的20%。公司亦計劃涉足商業物業管理，已建立一支專業管理團隊，希望在2025年前實現150億元人民幣的年收入。公司與全球領先的國際商業物業管理人合作，提供設施管理及資產增值服務。

現有業務持續強勁增長及新業務的發展，為未來業續打下良好基礎，雖然估值較同業有一定溢價，但管理層執行能力良好，足以支持較高估值水平，前景仍然樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)