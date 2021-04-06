郭家耀 ：碧桂園服務前景樂觀
2021年04月06日 09:00
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碧桂園服務(06098)早前公布業績，廣受市場認同，公司去年收入增長61.7%至156億元人民幣，盈利上升60.8%至26.86億元人民幣。整體毛利率較上一年增加2.4個百分點至34%。合約管理面積約8.2億方米，按年新增1.35億方米，帶動物業管理服務收入上升近5成至86.06億元人民幣。期內社區增值服務收入翻1倍至17.31億元人民幣，毛利率維持於65.1%，成為集團第二大盈利來源。管理層指出，社區增值服務中，增值創新、社區傳媒服務、家裝服務增長快速，通過戰略合作，接入酒類、家電、食品、團購，形成聯合推廣渠道。
碧桂園服務提出2021至2025年累計收入達到千億元的目標，預期今年收入及利潤的年複合增長不低於50%。千億營收計劃的分布中，預期基礎物業管理將佔約500億元人民幣，另外300億元人民幣來自社區增值服務，為兩大主要貢獻，進取的業務計劃為市場帶來驚喜。早前碧桂園服務向藍光嘉寶服務(02606)股東提出收購，每股作價51.0569元。收購作價相當於藍光嘉寶2020年市盈率約15倍。合併後將帶動碧桂園服務管理及合同總建築面積分別擴大34及26%，並帶動碧桂園服務的收入及利潤提高約20%。
透過自然增長及收購合併，碧桂園服務展示其業務持續擴張能力，到2025年底管理面積可達18億平方米的建築面積，社區增值服務亦取得理想進展，而城市服務領域更可作為額外的增長引擎。碧桂園服務通過收購領先的環境衛生服務提供商，積極發展城市市政服務。管理層預期，到2025年，城市服務將通過充當城市的管理人和總承包商，貢獻200億元人民幣的年收入，約佔總收入的20%。公司亦計劃涉足商業物業管理，已建立一支專業管理團隊，希望在2025年前實現150億元人民幣的年收入。公司與全球領先的國際商業物業管理人合作，提供設施管理及資產增值服務。
現有業務持續強勁增長及新業務的發展，為未來業續打下良好基礎，雖然估值較同業有一定溢價，但管理層執行能力良好，足以支持較高估值水平，前景仍然樂觀。
正榮金融業務部副總裁郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)