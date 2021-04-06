鄺紫珊：中概股再跌空間有限

最近一個月中概股都有很明顯的大幅調整，在中概股基本面並無沒有改變下，再下跌的空間已經不多，建議可趁低位布局。

此次中概股大幅修正有幾個原因，包括美國證券交易委員會通過外國公司問責法、國債孳息率上升、新疆棉花爭議事件、美元轉強，以及國際對沖基金Archegos Capital持有的中概股被強制平倉等，都引發市場大量沽壓。

雖然目前尚未確認有關基金平倉事件所引發的連鎖效應，但預期短線市場或將持續偏好估值相對較低及高息率的股票。不過，是次引發市場沽壓的股份並不是來自公司的基本因素出現問題，故當市場的情緒消化，大型科技中概股的股價近期可望觸底回穩，建議可趁低位時布局，可留意之前跌得較深的電動車產業鏈、資源股、醫藥股、大型的互聯網產業股及受惠消費復甦的內需題材股份。

當有關對沖基金爆倉事件爆光後，市場對大型的科技中概股都抱觀望態度，以及偏好與經濟周期度高的相關價值型股份，好像地產股便是其中受市場注視的行業類股；近日美國十年期國債再度上攻1.7厘，顯示通脹預期明顯，具有對沖通脹的地產股隨着孳息率上升，股價將仍有表現空間。

另外，近期有關資源股的配息公布也優於市場預期，股價也曾一度急升；至於近期蘇彝士運河長賜號堵塞事件，影響國際原油輸送，也導致歐美原油期貨飆升，即使早幾天運河已恢復運行，但要完全恢復仍需一段時間，故能源股後市仍不能看淡。

而外國公司問責法的通過，讓中概股的退市風險再度成為市場的焦點，使美國上市的中概股加快回流香港上市，但由於最近市場的不確定風險因素仍然存在，即使最近回流香港二次上市的股份也未見有明顯的升幅表現，讓不少投資者已開始懷疑中概股上市爆升的景況是否已經不存在。

由於很多中概股份已經較高位時大幅下跌，很多已經回到股份的合理價值水平，故投資者可以趁這段時間尋找優質股份布局，待在低位突破時迎接新一輪的升浪。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊