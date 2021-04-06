曜熊理財：美國基金仍有上升空間

投資者正評估美國總統拜登即將推出大規模基建計劃及提高企業稅等措施的影響。經濟強勁反彈的迹象使3大股指均錄得連續第4個季度上漲，美國基金未來仍有上升空間。

美國總統拜登的經濟復甦計劃，其的總規模可能超過2萬億美元，將有6,200億美元用於交通，6,500億美元用於家庭生活品質改善措施，5,800億美元用於加強美國的製造業，還有4,000億美元用於改善老年人和殘疾人士的護理。預計美國企業所得稅率將由21%提高至28%。

隨着復甦步伐的加快，今年以來價值股一直是贏家，價值股仍然是經濟重新開放的巨大受益者，價值股和重新開放概念股仍有上升空間，重點關注那些具有更大持久力的高質量公司。

近期美國債券收益率的急劇上升使股票市場受壓，尤其是增長型的股票。本周10年期美債孳息率攀升至逾1.77厘，觸及14個月以來的高位。孳息率的快速上漲最近對科技股造成了沉重打擊，因較高的利率侵蝕了其未來收益的價值。

利率走高是阻礙美國基金上升的最大威脅。另一個主要風險是較高的公司稅。拜登計劃把公司稅率提高到28%，以資助超過2萬億美元的基礎設施支出。拜登的稅收計劃可能會使標普500每股收益減少9%。不過，隨着美國經濟從新冠疫情引發的衰退中恢復過來，較高的企業收益將會抑制和減輕高稅收帶來的影響。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉