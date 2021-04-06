宏利投資管理：亞洲ESG投資方興未艾

可持續責任投資成為全球重要的投資準則之一，雖然亞洲的採納步伐較為緩慢，但這股趨勢正逐步擴大。此外，目前可持續發展亦被視為一股推動投資表現的重要經濟動力。

過去10年，亞洲在可持續發展方面取得長足進展，亞洲企業一直積極融入環境、社會及管治(ESG)概念。觀察到亞洲在可持續發展的增長背後有一些不同動力，而市場正逐步將其融入投資組合。亞洲各地政府持續對區內ESG議題的承諾作出肯定，例如在去年最後數月，中國宣布於2060年或之前實現碳中和，南韓、日本和香港則承諾在2050年或之前達成相同目標。

事實上，亞洲多國政府日漸意識到ESG問題，並開始制訂應對框架，繼而推動區內可持續發展市場展現初步增長。當某項議題被納入政府綱領後，監管機構便開始注視。亞洲國家和地區正着手建構和發展ESG投資的最佳實務原則，而這些國家和地區的公司亦開始採納盡責管理守則。區內愈來愈多國家和地區把企業管治規例納入上市公司的強制規定，例如行政總裁與主席之間的權責分離。

央行亦制訂多項措施，以支持亞洲ESG市場發展。以新加坡金融管理局為例，當局撥出約20億美元支持當地可持續金融業的發展。政府和監管機構可運用多種不同方式，以推動可持續發展市場增長。

從投資者的角度來看，亞洲日漸意識到投資於可持續固定收益產品的優勢。歷史證明可持續投資往往在中長期表現領先，而投資者亦開始在考慮ESG投資時納入這項元素。

綜觀亞洲企業，圍繞着ESG及可持續發展的言論，日趨改善及正面，部分歸因於各界的互動和溝通，另一部分是由於監管環境及政府對這個議題的取態。亞洲企業已開始採取最佳實務措施，因此相信會為可持續投資產品提供機會。以亞洲綠色債券市場為例，雖然5年前市面上只有極少數的綠色債券發行，但2016至2019年，估計中國已佔全球綠色債券發行規模約17%。綜合來看，明顯有許多因素正在推動市場發展。監管機構和政府都在支持和鼓勵可持續投資的發展，投資者亦要求企業採取和落實道德實務措施。

平心而論，在亞洲之中發展較成熟的國家和地區一直領前。例如，香港和新加坡已開始發行大量綠色債券。中國目前是區內最大的市場之一，若留意中國佔亞洲信貸市場的比重，便會發現其過去10年大幅增長。印度雖在這方面亦有重大發展，但仍需加倍努力。整體而言，由於印度、中國和部分南亞地區的可再生能源公司發行的債券顯著增加，相信短期內應會提供一些重大的投資機會。

此外，新冠肺炎疫情促使民眾關注廣泛的社會和環境問題。投資者注意到並開始考慮相關事項，從市場發行社會債券的情況便可見一斑。在2020年，全球的社會債券發行規模由一年前的133億美元急升至超過1,600億美元，相信這無疑為市場創造更多投資機會。全球ESG分析往往側重環境議題，而在亞洲最常遇到的問題是企業管治，關鍵是在信貸分析和建構投資組合時，考慮所有重大的ESG議題。

另外，疫情是否令ESG議題在投資者心目中的重要性降至最低呢？事實剛好相反，去年第四季，全球投資者向ESG基金投入逾1,520億美元的資金。原因有數個，首先是投資者理解到疫情帶來的影響，情況凸顯了一些關鍵的可持續發展問題需要處理。其次，考慮到市場在去年3月及4月曾經大幅波動，投資者可能注意到正逐步浮現的經濟風險，因此希望投資於穩健而且擁有可持續業務模式的企業。

現時，一些亞洲國家和地區的二氧化碳排放量屬全球最高。隨着多國近期公布「淨零排放」的目標，他們承諾把經濟過渡至低碳模式，這個轉型過程非常重要，並將為可持續發展領域的投資者帶來機會。投資者目前更加重視氣候變化及其相關的風險，因此這將會是一個長期投資趨勢。

宏利投資管理