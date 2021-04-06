中金公司：3電動車中概股料U形反彈

中資智能車生產商蔚來汽車(美股：NIO)、理想汽車(美股：LI)、小鵬汽車(美股：XPEV)於早前發布去年第四季業績，他們在季度交付量和收入均再次錄得強勁增長，經營上再現漲勢。去年第四季，蔚來、理想和小鵬均延續之前3個季度增長趨勢，創下季度銷量新高，分別為17,353輛、14,464輛、12,964輛，按季分別升42.2%、67.0%及51.1%。

其中，蔚來ES6於去年成為中國純電動運動型多用途車(SUV)的銷量冠軍，理想ONE銷量跑贏內地新能源中大型SUV市場，體現了造車新勢力愈來愈廣泛的產品市場認可度。在平均銷售價格(ASP)上，蔚來、理想和小鵬分別為35.6萬元人民幣(下同)、28.1萬元及21.1萬元，按季保持穩定；單車毛利分別達到6.1萬元、4.8萬元、1.4萬元，按季升19.6%、跌14.3%及升100%，亦算保持穩定。

蔚來、小鵬管理層在業績交流會中對今年第一季度銷量做出平穩的指引，與去年第四季度銷量基本相若。理想指，受農曆新年假期影響，第一季度銷量指引較為保守，為10,500至11,000輛。

毛利率再度上揚，費用率保持穩定。受益於持續增長的交付量、不斷改善的物料成本，去年第四季，蔚來與小鵬汽車銷售毛利率再度提升，分別為17.2%、6.8%，按季升2.7百分點及3.6百分點。其中蔚來依靠高端智能電動車的優勢及對應較高的單車價格，車輛銷售毛利率已經超過自主車企平均水平，向毛利水平較高的合資車企靠近；同期，理想的汽車毛利率為17.1%，按季跌2.7百分點，主要受供應商去年第四季度相對於首3個季度一次性返利的減少所致。

未來隨着造車新勢力公司與整體供應鏈產能的深入匹配，新車型實現量產，規模效應有望進一步推動單車成本下降。費用率方面，蔚來、理想和小鵬去年第四季剔除股權激勵的費用率分別為30.3%、19.2%、45.7%，達到全年最低水平，按季跌2.5百分點、跌5.5百分點，以及跌0.4百分點。

自研智能駕駛技術步伐加快，全新車型量產在即。蔚來於年初發布基於全新自動駕駛平台NT2.0的第一款車型ET7，計劃於2022年第一季度實現交付。該自動駕駛平台搭載33個高性能感知硬件，包括11個800萬像素高清攝像頭和一個500米探測的高精度激光雷達。小鵬於2021年1月份推出XPilot 3.0，當前滲透率達到20%；2021年下半年計劃交付搭載XPilot 3.5的第3款量產車型，小鵬汽車計劃在2022年推出部署XPilot 4.0的第4款車型。理想汽車方面，則計劃於2022年推出全新全尺寸SUV車型，並搭載Orin算力平台與自動駕駛自研算法，計劃實現部分場景的L4級別自動駕駛。

受美股成長股回調和市場情緒拖累，蔚來、理想、小鵬在近期均產生了較大回調。從基本面角度，我們認為他們今年會呈現先抑後揚的U形走勢，即農曆新年前的1月成為短期頂峰，節後至年中走勢平穩。但步入第三、四季，各家有望發布更多智能駕駛功能和新車資訊，疊加新能源汽車行業在年底的翹尾效應，股價有望向上。不過，其風險為後續銷量不及預期，智能駕駛研發不及預期。

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