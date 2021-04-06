林嘉麒：大市關鍵在於市場對債息抽升的反應

長假前，恒生指數反彈力驚人，復活節前成功復活，一連突破10天及20天線，只差60多點就重上29,000水平，當然上周四以全日高位收市已不錯，而且成交有1,782億元。儘管成交不是很大，起碼叫略為加大成交下上升，形態上值得高興。老實說，並沒有甚麼消息推動，較意外的是上升動力並沒有在期結及季結後消失，而且難得的是由科網股接力帶動，似乎已消化了債息上升的影響。

筆者認為是「不跌就是升」。過去數星期，債息上升令科技股吸引力下跌，3月底業績期完結，過去業績，未來盈利預期亦心裏有數，要沽的都沽了，長期持有的不沽，已到達平衡點。值得留意的是，過去一星期大部分股份維持較高淡倉，普遍有兩成或以上，遠多於大市淡倉的一成高。上周四大市早上的上升，下午的爆升，不能排除是淡友在長假前也「減倉」，平倉下則帶動大市及個股上升，問題是假後投資者的投資喜好。

大市整體上仍受債息困擾，大行已作出警示，美國十年期國債利率到達2厘的預期，確實利率走高是股市最大的威脅。上周美國有媒體作最新調查，100多位首席投資官、股票策略師、投資組合經理，超過60%的調查受訪者認為，到2021年底，10年期美債收益率將達到2%以上的水準。另外，近一半表示，利率上升是未來最傷害股票市場。此外，近30%認為是新一波新冠疫情，有24%的認為是增稅。的確，公司稅是另一高風險。

有白宮官員表示，預計美國總統拜登將把公司稅率提高到28%，以資助超過2萬億美元的基礎設施支出。超過一半的調查受訪者表示，如果拜登的公司稅提高成為現實，則股票將會下跌。高盛警告投資者，拜登的稅收計劃可能會使標普500每股收益減少9%。未來對投資者的問題是，美國經濟從疫情衰退恢復時，究竟是企業收益較快，還是高稅收帶來的影響大，如果企業賺錢能力增速能夠彌補加稅的影響，當然沒有問題，但相反的話，美股的高估值又會叫投資者沽貨離場。

恒生指數首季回報4.49%，由高位回吐了7.2%，但踏入第二季前已顯著反彈，大戶在季結後會否反彈則沽貨離場？可以先留意假期後大市對市場消息的反映。筆者一直認為，有好消息不升，見頂，壞消息不跌，見底。未來債息再抽升對大市有何影響，或者會否延續假期前沒有特別利好而繼續反彈，也是值得大家留意。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)