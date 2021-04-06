黃子燊：美元「發笑」恐對港股不利

美匯指數與港股、非美市場的資產價格，有着一定的反向關係。當美匯指數轉強，港股會傾向轉弱；相反，當美匯指數轉弱時，港股則會傾向轉強。

而就着美元的走勢，有一個頗為著名的「微笑曲線」理論，用以描述美元的周期。這理論指，美元的走勢可以劃分為3個階段，3個階段結合起來的美元走勢，便成為一條像是微笑的碗形曲線。

微笑曲線的第一階段，是在環球發生經濟危機時，由於天下大亂，故此資金一窩蜂湧進美元資產，如美國國債，以作避險，令美匯指數上升。以去年為例，當新冠肺炎於環球市場瘋狂發酵的該段時間(3月9日至3月23日)，由於環球資金避險意識高漲，紛紛湧入美元資產避險，因此這段時間的美匯指數由低位94.65急升至高位102.99點，短短14日內急升8.8%。這便是碗形微笑曲線於左邊的起點。

微笑曲線的第二階段，便是由於有經濟危機，美國聯儲局減息以挽救經濟。由於寬鬆的貨幣政策，加上疲弱的美國本土經濟，令資金傾向流出美國，投資到其他非美市場，美元在這段時間會轉弱，而非美市場的股市受惠資金流入，則會傾向上升。以去年為例，從3月23日，聯儲局宣布無限量化寬鬆開始，到去年底，均是處於美國貨幣政策寬鬆，而當地經濟由於新冠肺炎肆虐，而相對疲弱的情況。美元因此在去年3月23日開始一路向下，港股則一路上升，當中新經濟板塊最為標青。這便是微笑曲線下行的階段。

而微笑曲線的第三階段，則是當美國本土經濟開始好轉，資金因而開始回流，美匯指數便因此見底，並開始從低位回升。隨着經濟愈來愈強勁，市場開始擔心聯儲局放緩寬鬆貨幣政策的力度甚至加息，令美國國債利率上揚，更多資金因而從境外回流，令美匯指數上揚，這便是微笑曲線於右邊的上行階段，而美國以外的市場(如港股)於此階段，便會因資金流出而相對受壓。美匯指數於今年1月6日，約在89點左右找得支持，似乎已完成築底。另方面，美國本土經濟也在復甦，加上美國債息正在轉強，接下來美匯指數會否進入微笑曲線的第三階段，轉強並影響港股，相信是非常值得我們留心及持續觀察。

晉裕環球資產管理投資組合經理 黃子燊