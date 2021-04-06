陳正犖：美元上升有何資產配置啟示？

美匯指數去年三月以來累跌9%，不過近月扭轉跌勢，自二月中反彈4%，兌全部主要成熟市場及新興市場貨幣均上升，當中土耳其里拉是最大輸家，跌約15%。

我們看到美元轉強主要反映美國經濟增長預期與其他地區分化，短線上美國接種疫苗進度領先，有助服務業或更快復甦，中線上美國加大財政刺激措施力度，有望帶動今明兩年的經濟增長及通脹至高於之前預測水平。同一時間，其他地區尤其是歐洲，反而延續封鎖措施，美元強勢料持續。過往美元與股市某程度上呈現背馳走勢，即是當美元下跌買入股票，美元向上則沽貨，該策略在這輪美元升勢下表現還不賴，期內新興市場股市下跌6%，環球商品指數跌4%，惟成熟市場股票仍靠穩。

我們可以進一步將美元上升周期分為兩類，第一是同時環球經濟轉差，第二是同時環球經濟擴張。當美元升值時正值環球經濟轉差，風險胃納下降，市況反映經濟放緩，美元成為避險工具並上升，資產配置可考慮增持政府債券及減持股票與商品，上次金融危機及去年三月正正體現出這策略的效用。一旦經濟前景開始改善，風險胃納改善，美元隨之回落，這正是對風險資產有利的時機，此時投資者應考慮增持股票與商品並減持債券，去年下半年看到這部署的正面作用。期後當環球經濟持續復甦，市場開始預期聯儲局有機會加息，債息向上，美元開始回升，投資組合上應考慮維持股票的偏高比重，惟成熟市場股票比例應高於新興市場股票，並鎖定商品投資的利潤及減持債券，目前或是運用這策略的時機。

近期債息上升，美元向上，拖累風險資產表現，投資者部署應更小心，不過美元強勢可以有不同原因，資產表現也很不同，所以目前判斷新一輪熊市出現是言之尚早。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖