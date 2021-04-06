NFT價格高位下跌約70%　泡沫仍待爆破

處於虛擬資產市場風口浪尖的NFT(Non-fungible Tokens，不可代替代幣)開始顯露泡沫敗象，數據顯示目前其價格已從2月高點下跌約70%。

根據市調研究網站NonFungible.com的數據，周一(5日)NFT的平均價格為1,256美元，低於2月底的逾4,000美元高價。另一家研究加密貨幣的公司Block的數據也顯示，NFT的價格與銷售額出現類似的大幅下滑現象。

所謂的NFT其實是種新形態的數碼資產。這些資產的所有權會記錄在區塊鏈上，類似記錄比特幣等加密幣的數碼帳目。每一個NFT都是獨一無二的，並可當成無法複製的收藏品，因為NFT的設計，賦予它們擁有獨一無二的價值。因此，NFT相當於加密版的稀有「閃卡」。

過去幾周NFT所展現的是一種對數碼投資與潮流文化的狂熱，但也不禁讓人懷疑當中是否存在市場泡沫。

一些公司如潮流玩具商也因插旗NFT而股價大漲。潮流玩具商Funko上周宣布收購開發追蹤NFT應用程式的公司TokenWave。另外，這股熱潮也讓大量用於NFT交易的以太幣價格大漲，以太幣的價格迄今為止已漲逾180%，超過比特幣同期漲幅。