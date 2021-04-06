山頂南區一手豪宅首季買賣金額升逾7.8倍

首季樓市出現小陽春，資金持續投放「磚頭」，豪宅市場受捧，其中傳統豪宅區—山頂南區更出現成交金額及宗數俱升局面。美聯物業山頂南區豪宅高級區域營業董事方富義稱，據該行統計數字，今年首季該區域共錄得約48宗成交，成交金額則錄約76.05億港元，較去年第4季飆升約45.5%及約92%，當中一手買賣按季更升達2倍及逾7.8倍。

他稱，據該行統計的山頂南區物業交投表現，單計3月份共錄約22宗成交，成交額達約29.44億元，並持續3個月錄得升幅，反映資金積極入市豪宅。若以今年首3個月計，該區錄得的買賣成交，較去年10至12月的第4季錄得的33宗大幅上升。至於今年首季成交額，較去年第4季約39.6億元亦明顯上升。由於期間受惠山頂洋房推售，刺激區內逾億元超級豪宅交投，首季區內逾億元成交達12宗，較對上一季的9宗上升約33.3%，至於成交金額則錄得約59.44億元，較去年第4季約27.97億元，漲逾1.12倍。

另外，按一手及二手成交劃分，全季共錄得9宗一手成交，均為逾億元成交，成交額合共約40.39億元，較去年第4季同錄倍升。至於二手交易則錄得約39宗，漲約30%，成交額則錄約35.66億元，按季錄約1.7%輕微升幅。洋房成交佔約10宗，較去年第4季的7宗多約42.9%。

以指標屋苑劃分，今年首季，以紅山半島分層戶及陽明山莊交投較為突出，均錄得約5宗買賣成交。浪琴園則錄4宗，而淺水灣道37號有約3宗成交。華景園及南灣大廈各錄1宗買賣。方表示，隨着疫情緩和，且市場憧憬通關，預期第2季山頂南區超級豪宅續見支持，並帶動香港豪宅市場氣氛。