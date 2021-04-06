3月商舖租賃交投倍升　惟尖沙咀地舖跌租85%

香港近日疫情回穩，刺激舖市租賃氣氛。中原(工商舖)資料統計，3月份共錄約651宗商舖租務成交，涉及成交額共約7,564萬港元，按月同遞增約1倍，反映商戶租舖步伐加快，預期舖位租賃市場會以餐飲、食品率先起動，帶旺街道人流，繼而吸引零售商進駐，估計舖市承租氣氛會持續轉旺。

據該行資料顯示，3月份舖位租賃市場成交，比2月約329宗，增加約97.9%，按年增約1.2倍，反映租客對租舖開業信心上升。金額方面，全月總成交額較2月約3,473萬元，漲約1.18倍，對比去年同期同樣多出約1.49倍。資料指出，上月份租賃個案中，食肆或酒吧類別租客佔約64%，其餘類別有奢侈品、超市便利店、醫務及服裝鞋履等。

至於商舖空置情況，當中以九龍核心區表現較佳。該行統計，旺角及尖沙咀區最新舖位空置率按月均錄得跌幅，旺角為連續第4個月回調，按月減少約0.03個百分點至約11.84%。而尖沙咀3月舖位空置率約17.18%，比上月遞減約0.08個百分點。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基指出，旺角及尖沙咀區零售餐飲行業，對比港島區商舖選擇較多元化，日後若通關後，將有更多旅客消費，相信會帶動舖市需求更大，因而吸引租客落戶。而月內有零售商進駐尖沙咀一線街道海防道，該商戶為連鎖餅店，承租彌敦道99至101號海防大廈地下5號舖，面積約2,000方呎，月租約28萬元，呎租約140元。翻查資料，該舖位於2015年高峰期時由金飾品牌老鳳祥以每月約193萬元承租，呎租高達965元，即最新月租比高峰時期勁減約85%。