Archegos爆煲事件陸續有來？末日博士：泡沫太多所致

「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)警告，美國債孳息率再次飆升，將引發金融市場震盪，或令更多家族理財辦公室及避險基金步上Archegos資本創辦人Bill Hwang的後塵。

曾擔任美國政府顧問的魯比尼指，發達經濟體的低利率或負利率，加上財政刺激措施，令投資人承擔過度風險。他說，經周期因素調整後的本益比現處於1929年和21世紀初以來的高位，是市場鹵莽投資的迹象之一。

魯比尼坦言，金融市場到處是泡沫、冒險及槓桿，許多投資人的槓桿過高、承擔的風險過大，部分人將一敗塗地。

魯比尼與投資管理機構Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd等人均預期，這些因素或觸發更多類似Archegos的事件。魯比尼指，引發衝擊原因之一是10年期國債孳息率於今年升穿2厘；其他的風險還包括通脹回升，美國和中國可能爆發熱戰等。

魯比尼認為，儘管美元強勢已迫使部分避險基金及投資者放棄沽空美元，但隨着美國的雙赤字（經常帳逆差和財政赤字）擴大，中線美元仍會偏弱。同時，美國制裁或促使中國、俄羅斯、伊朗及北韓等國尋求美元以外的資產多元化。他補充，即使美國短期經濟表現令美元走強，但長線依然向下。