股評人移居墨爾本　仍看好香江留港根

澳洲是港人移民熱門地之一。獨立股評人沈慶洪(Patrick)現時在澳洲墨爾本定居，但他與其他「連根拔起」的移民港人有別，繼續持有香港物業，亦未有提早提取強積金。

移民牽涉生活上的取捨，要作出決定從不容易。部分人移民他國需要放棄在香港的工作和收入，但可換來與家人較多的相處時間。另有一些人選擇留港繼續工作，先讓家人在外國生活和讀書，但缺點是未能在身邊陪伴。不同人有不同選擇，沒有對錯之分。

回想當年，一直在香港讀書的Patrick，中三時移居墨爾本並繼續學業，大學畢業後選擇回流有較多機會的香港發展，迄今投身金融界已超過20年，至去年辭掉香港的職位，重返墨爾本居住。

他指：「太太和孩子在去年初率先過來墨爾本居住，我就在去年底過來。移民主因是為了孩子未來的學習發展。香港的教學空間有限，學生功課壓力大，但澳洲着重活動教學，有助培養學生創造和解難能力。」

其實，近期香港掀起的移民潮，已反映在學生因離港退學有增無減、業主急售物業套現、強積金提取增加等情況上。當中，按積金局數據，去年第三季以「永久離開香港」為由提早提取強積金的申請合共8,100宗，按季增加2,100宗或35%。

不過，對他而言，移民離開香港不代表永不回來。由於不是看淡香港前景，他現時未有計劃出售香港物業：「未來香港可能由過往較多面向海外，轉為較多面向內地市場，不代表香港的優勢從此消失。再者，子女海外畢業後，不排除日後會回香港發展，留有香港物業至少有落腳地。」

他亦透露，個人的強積金資產仍繼續滾存，未有提早提取，因尚未知道當及後疫情消散，他會否澳洲香港兩邊走。

然而，在事業發展上，他認為澳洲的機會及不上香港，特別是金融行業。港人移民澳洲應有心理準備，未必可找到過往在香港的工作和薪酬，畢竟當地公司招聘時，較着重申請人有否澳洲的工作經驗，故新移民一開始較難找到心儀工作。如果以前是香港大公司高層，更需要多點時間才有機會找到類似工作。

儘管在澳洲的好處是居住空間增加、孩子們的讀書壓力較少，但缺點是事業發展機會和收入不如香港，這些在移民前也是需要考慮的。幸而今年2月澳洲失業率降至5.8%，就業人數單月增加8.87萬人，經濟復甦憧憬或有助提升企業的招聘信心。

生活成本方面，平貴視乎外出消費佔比。他舉例到中餐館簡單吃一頓午飯，已經要13至15澳元(約77至89港元)，較香港高。不過自行下廚的使費可大減，因澳洲有充足的農產品供應，蔬果、肉類內銷價格低廉。以一家三口為例，一餐的食材費用約20澳元(約118港元)，相當經濟。

此外，他認為這裏的水費和電費與香港相若，交通費用則略高一點。惟要注意，澳洲的稅率遠高於香港，人們可支配收入下降，同等收入的「見使」程度可能不及香港，故他建議移民人士最好計算清楚生活預算，並在財政上做好準備。

澳洲統計局數據顯示，當地去年第四季消費物價指數按季升幅收窄至0.9%，其中食品和非酒精飲料價格微升0.2%，電力價格則因補貼措施而按季大跌7.5%。

身為金融從業員，Patrick有感澳洲股市熱度遜於香港股市：「澳洲媒體對體育新聞和文化新聞的關注度，遠高於財經新聞，一小時新聞報道內大概只有2至3分鐘是關於當日澳洲股市收市總結，大家亦不會看到財經評論員分析澳股情況，可見澳洲和香港兩地文化上的差別。」

不過，他補充：「我個人沒有越洋短炒港股，因短炒總有風險，不會逢炒必中。再者，對移民人士而言，假若移民後沒有工作等收入，要全盤依靠由香港帶過來的積蓄來生活，這筆錢更不可以胡亂炒股，以免得不償失，影響生活質素。」

他預期今年港股波動性大，但隨着經濟逐步復甦，環球資金充裕，股市長遠向好：「從未見過環球如此低息的情況下，股市會出現熊市。事實上，近期資金在新舊經濟股之間輪流炒作，正正反映資金不願離開，股市並不缺水。」

全球低息環境以及極寬鬆貨幣政策持續，澳洲房地產價格近10年節節上升。不過，作為全球最宜居城市之一的墨爾本，樓價較香港仍低一截。

Patrick引述近期數據指，墨爾本樓價中位數約110萬澳元（約653萬港元），但視乎區域、交通、有否名校等，樓價差距不小。他指：「例如同一區域內有數個校網，那管只是相隔一條街，分別坐落在名校網和普通校網的屋，價格可以相差幾十萬澳元（超過178萬港元）！」

他續指，墨爾本的土地價格高於該土地上的樓房價格，所以當地人買賣房產時更為着重土地的面積。當中，墨爾本東面屬於較成熟的已發展區域，約120萬至130萬澳元（約712萬至772萬港元）可買入2,000至3,000方呎土地連屋 ，但在基建仍有改善空間的墨爾本西面，同樣土地面積連屋可以約50萬至60萬澳元(約297萬至356萬港元)買入。

他建議有能力的移民港人，首選買入心儀居所自住，不用租樓變相幫人供樓。然而，如果新來人士不熟悉當地環境，先行租樓解決居住需要，待生活適應及找到合心水的地區後，屆時才買樓亦可取。

房地產研究公司CoreLogic統計顯示，澳洲3月全國樓價按月上升2.8%，創1998年10月以來最大升幅。他認同墨爾本樓市近日價量齊升，更有分析預測指今年全年樓價可升16%。惟他提醒投資者也要注意風險，因澳洲央行對該國樓價高企已表示關注，儘管央行認為目前還沒有理由通過干預來為樓市降溫，但日後央行貨幣政策立場可能轉為收緊的風險不應忽略。