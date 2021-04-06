仲有得價講！奧城‧西岸減近「半球」售出

樓市買賣雖見活躍，但部分業主仍提供一定議價空間，其中旺角奧城‧西岸套三房減價近「半球」售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●跑馬地仁麗苑高層B室，實用面積417方呎，兩房間隔，減價30萬元或約3.5%，以828萬元沽出，實用呎價約19,856元。原業主早於1980年7月以約41萬元購入單位，持貨近41年帳面獲利約787萬元，升值約19.2倍。

●北角健威花園B座中層4室，實用面積446方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以733萬元承接，實用呎價16,435元。原業主於2013年6月購入單位，當時作價450萬元，持貨近8年帳面獲利283萬元。

●北角雅景臺中層F室，實用面積1,035方呎，三房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以2,320萬元承接，實用呎價22,415元。

●筲箕灣樂融軒高層F室，實用面積508方呎，兩房間隔，叫價約1,050萬元，議價後以約995萬元成交，實用呎價約19,587元。

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九龍區

●旺角奧城‧西岸中層A室，實用面積461方呎，兩房間隔，以910萬元放盤，3個月後獲區內客洽購，議價後減價46萬元，以約864萬元成交，實用呎價約18,742元。

●長沙灣泓景臺3座中低層B室，實用面積652方呎，三房連套房間隔，單位放租約一星期，減租500元或約2.1%，以月租2.35萬元租出，實用呎租約36元。

●將軍澳Savannah第3B座高層A室，實用面積657方呎，三房連套房間隔，以約1,350萬元一口價成交，實用呎價約20,548元。

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新界區

●青衣盈翠半島11座高層C室，實用面積526方呎，兩房間隔望內園景，1月放盤叫價930萬元，減價32萬元或約3.4%，最後以898萬元成交，實用呎價約17,072元。屋苑現有約58個放盤，最低入場價830萬元起。

●荃灣全‧城滙5座中低層D室，實用面積527方呎，兩房間隔，以945萬元易手，實用呎價約17,932元。據悉，原業主於2017年9月，以約743.7萬元購入上述單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利約201.3萬元，物業升值約27%。鍾景安續指，全·城滙同座現時有1間D室單位放售，最低入場費由1,020萬元起。

●大圍文禮閣2座高層A室，實用面積622方呎，三房套間隔，以988萬元沽出，實用呎價15,884元。原業主於2005年1月以258萬元購入上址，持貨逾16年帳面獲利730萬元，升值約2.8倍。

●大埔新峰花園23座低層C室，實用面積744方呎，三房連套房間隔，以820萬元沽出，實用呎價11,022元。

●元朗尚悅13座低層A室，實用面積434方呎，兩房間隔，開價585萬元，議價後以580萬元沽出，實用呎價13,364元，買家為上車客。

●馬鞍山迎海‧駿岸6座中層F室，實用面積513方呎，兩房間隔，以818萬元易手，實用呎價15,945元。原業主於2016年以701萬元購入單位，持貨5年帳面獲利117萬元，升值約16.7%。

●東涌東環1A座中層1室，實用面積約639方呎，三房連套房間隔，以828萬元獲承接，實用呎價約12,958元。東環目前有約182個單位放售，入場價570萬元起。