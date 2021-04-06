復活節長假錄約160宗一手成交　重售盤多人爭

新盤市場於5天復活節長假期有不俗承接，市場錄約160宗一手成交，將軍澳新盤重售單位吸引大批買家到場認購，另港島區有全新項目安排假期後發售。

●日出康城LP6今售出18伙 套現金額約2億

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，今日(6日)重售早前取消交易的19個單位，吸引約345組客人到場登記，最終即日售出18伙，套現約2億港元。

重售單位實用面積由307至1,086方呎，戶型由一房至四房不等，今日成交單位當中，呎價最高為3座58樓D室，成交呎價21,182元；至於金額最高為1座35樓B室，成交價1,882.3萬元。

●恒地2新盤復活節期內連錄成交

此外，同系尖沙咀本木期內亦連錄3宗成交，包括兩個開放式及一個房單位，成交價665.775萬至1,056.825萬元，呎價26,007至30,195元。項目至今累售127伙，佔可發售單位147伙逾86%，套現近13億元。

●西營盤尚瓏周六推售30伙 已超額認購3倍

是次推售單位數目佔首張價單60%，戶型涵蓋開放式、一房及兩房，實用面積242至431方呎，折實售價由688.1萬至1,319.63萬港元，呎價27,972至31,206元，折後平均呎價29,915元。此外，首30名買家可獲贈「富豪薈」會籍，享有高達28萬元Regal Dollars回贈。

該集團執行董事范統表示，尚瓏收票情況理想，較周末推出30個可供發售單位超出3倍。入票客源以區內客為主，投資者與自住客比例參半，當中不乏外籍人士。