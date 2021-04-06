藍籌盤復活節61刁　太古城則王失色累劈150萬

住宅樓市交投持續活躍，加上部分業主願意調低叫價，帶動二手買賣向好。代理指出，復活節5天長假期，10大屋苑共錄得61宗成交，以每日平均買賣宗數計算，較去年同期大增逾八成，然而鰂魚涌太古城表現最失色，有兩房則王要累劈150萬元後才獲承接。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10大屋苑於長假期間成交暢旺，所有屋苑均有成交，因應疫情放緩，只要買家出價合理，業主樂意沽貨。

個別市區屋苑市況相對平淡，港島區以太古城表現最遜色，期內只有3宗轉售個案，部分單位要大手減價吸客。中原莊劍嵐指出，該盤南山閣高層C室，實用面積約582方呎，兩房則王間隔，去年10月以1,280萬元放盤，累減150萬元至1,130萬元易手，呎價約19,416元。

事實上，樓市暢旺背後，有很多業主大幅調減叫價才促成交易。香港置業張仲賢表示，大角咀奧城‧西岸中層A室兩房單位，實用面積約461方呎，最初以910萬元放售，減價接近「半球」，以約864萬元成交，呎價約18,742元。

部分屋苑業主面對樓價「升唔起」，索性斬纜止蝕離場。何文田皓畋再錄蝕讓個案，市場消息稱，屋苑7座中層F室，實用面積589方呎，兩房間隔，成交價1,290萬元，呎價約21,902元。據了解，原業主於2017年9月以約1,379.2萬元入市，持貨約3年半帳面虧損約89.2萬元，貶值約6.5%。

利嘉閣許喜龍透露，荃灣韻濤居A座低層8室兩房戶，實用面積約420方呎，以630萬元沽出，呎價約15,000元。據了解，單位2018年1月買入價約603萬元，3年辣招期屆滿鬆綁轉售，物業僅升值約27萬元或約4.5%。計及釐印費及代理佣金等開支，料微蝕離場。