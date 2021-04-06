道指回吐89點　好友料標指月底前升3%

儘管國際貨幣基金組織(IMF)上調今年全球經濟增長預測，但美股周二(6日)早段自紀錄高位回落，道指跌89點，至33,438點；標指跌8點，至4,069點；以科技股為主的納指跌31點，至13,674點。

在Archegos資本管理遭斬倉事件中受重創的瑞信披露將就此撇帳44億瑞士法郎(約366.6億港元)，首季將錄得稅前虧損約9億瑞郎，並將減少派息建議及撤換兩名高層。瑞信在美股價早段跌0.28%至10.84美元；同時，有指該行本周一繼續沽出斬倉股，所涉及的ViacomCBS、唯品會和Farfetch股價早段分別升1.69%、升1.11%和跌0.14%。

在預期暑期旅遊活動將恢復下，西南航空召回逾200名機師，計劃6月1日起回復常規執勤，股價早段升1.5%至63.94美元。

美股好友、Fundstrat聯席創辦人Tom Lee看好，美股4月開局的強勁表現將延續至本月底，指出機構投資者已變得頗為謹慎，正在減持或沽出科技和增長股，但他們剛剛才開始買入位處震央的股份，即是那些受到疫情衝擊最深，但勢受惠於經濟復甦的股份。

他續指，美股上周三已顯著高收，連同本周一，已連續3天出現強勁升市，歷史經驗顯示這意味大市「未升完」，標指本月底前有機會升至4,200點，即較周一收市有約3%上漲空間。不過，他預料美股之後走勢趨於波動，因為坐擁大量現金的機構投資者可能會追逐回報，並令大市見頂。