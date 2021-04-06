內地新股連續21日漲停板 順控發展停牌自查
2021年04月06日 21:43
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內地新股順控發展(003039.SZ)上市未滿月，就創下A股年內連續21日漲停板紀錄。不過，正當持有該新股的股民熱烈慶祝之際，周二晚該企公布，將就股票交易異常波動情況進行核查，經申請，該公司股票自周三起停牌，自披露核查公告後復牌。
3月8日，順控發展在深市掛牌，該公司股價已因觸及新股首掛日44%升幅上限而漲停板，之後足足20個交易日如入無人之境，因觸及每日10%升幅上限而漲停板。期間，深圳證券交易所亦不禁發出關注涵，要求該企解釋是否存在應披露未披露重大事項、是否存在違反公平披露原則的事項等。
順控發展就此於上月底已作出回覆，透露公司董事長之女兒曾於上月16至18日期間，出現短線交易，以每股買入價12.73元人民幣(下同)買入400股後，兩天又賣掉，僅帳賺1,948元。陳氏之女兒此舉已違反了《證券法》第44條相關規定。
公司強調上述操作乃陳氏之女兒不足夠了解相關法律、法規規定所導致，且陳氏本人事前並不知曉相關情況。公司知悉此事後高度重視，及時調查了解相關情況，陳氏之女兒亦積極配合、主動糾正。經研究，陳氏之女兒今次交易所得收益1,948元已上繳公司所有。不過，公司強調不存在涉嫌內幕交易的情形、違反公平披露原則的事項。
順控發展董事長之女兒的短線操作曝光，卻無阻該公司股價升勢，周二繼續大受追捧，漲停板前報56.83元，已較發行價5.86元暴漲8.69倍。