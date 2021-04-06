澳門次季賭收遭睇淡　疊碼仔業務危

新冠肺炎疫情下全球旅遊復甦無期，澳門博彩業深陷低谷。上周公布的首季博彩毛收入按年下跌22.5%，有大行隨即狠削第二季的賭收預測近三分之一，加上內地政府早前通過修法，禁止境外賭場在內地攬客，進一步趕絕俗稱「疊碼仔」的博彩中介人生存空間，令貴賓賭廳業務受雙重打擊。

德意志銀行發報告，將本季度澳門博彩毛收入預測由原來的43.9億美元，大幅下調至29.7億美元，降幅達32.3%。該行分析員Carlo Santarelli指，澳門賭收仍遠未恢復至疫情爆發前水平，3月份賭收仍較2019年同期低近68%；預計今年第二季貴賓賭廳的賭收僅8.2億美元，佔總體賭收不足三成。全年賭收預測則為192.9億美元，亦低過之前該行預測的234.4億美元。

濠賭業在疫情陰霾下苦苦支撐，疊碼仔的主業貴賓賭廳更要面對內地法規監管打擊，可謂雪上加霜。內地去年修訂針對跨境賭博的罰則，並今年3月起生效，刑法修正案實施，意味跨境賭博首次列入刑法，將按罪行依法追究刑事責任，最高可能面臨10年有期徒刑。

同時，內地正在加強執法行動，打擊跨境賭博。國家移民管理局昨宣布，近日已重拳整治跨境賭博在內的犯罪活動，將89名跨境從事涉賭、涉詐活動人員所持護照宣布作廢，並限制其3年內不准出境。據公告，國家移民管理機構對參與跨境賭博等違法犯罪分子始終「零容忍」，一旦觸碰法律紅線，一律從嚴、從重處理，並依法限制出境。

據報道引述澳門博彩業中介人協會會長郭志忠稱，疫情已打亂內地居民赴澳門的旅遊簽證計劃，加上當局收緊對資金外流限制、針對賭博的新刑法等，貴賓賭廳收入不可能恢復至疫情爆發前水平。他更直言，貴賓賭廳業務可能正步向衰落，不排除未來只餘數家疊碼仔公司生還。

事實上，券商Sanford Bernstein去年已預警貴賓賭廳毛收入萎縮，料到2023年佔整體博彩毛收入僅約三分之一。過去貴賓賭廳與中場業務(普通賭枱)「五五開」的局面，恐怕將不復存在。有業內人士表示，疊碼仔面臨「不友好政策」壓力，令行業重要性大不如前，降低貴賓賭廳的賭收佔比，似乎已為大勢所趨。