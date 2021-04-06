中美續打「口水戰」　局勢緩和港股料攀3萬關

港股長假期後復市，恒生指數周二於外圍期貨買賣曾升穿29,200點關口，市場人士皆期望周三可跟隨向上。展望4月，因業績期已過，少了一個炒作因素，分析認為，內地股市表現、中美宏觀政策等外圍多項因素，將持續令港股波動。俗稱「黑期」的新加坡港股期指周二高見29,226點。

資深股評人史理生表示，美股於港股休市期間再創新高，料恒指本周有望企穩29,000點後，挑戰29,500點。惟一切要看中美局勢演變，近期兩國陸續派遣航空母艦駛入中國東海和南海海域，史理生指出，若地緣政局進一步惡化，估計環球股市無可避免要迎來新一輪震盪。

宏高證券投資經理梁杰文則認為，自美國總統拜登上任以來，中美關係已有所緩和，儘管兩國於外交上火藥味濃，但目前仍屬打「口水戰」，市場未會因此受太大波動，相信港股上半年有機會跟隨外圍走勢重上30,000點大關。他續指，港股短期受內地政策影響較大，人民銀行的貨幣政策轉向收緊，A股維持拉鋸，「北水」流入速度亦放緩，使支撐恒指上升的動力減弱，料恒指短線難以走出窄幅上落的悶局。

耀才證券研究部副經理譚智樂預料，港股假期後交投將轉趨活躍，平均每日總成交額可重回2,000億元水平，主因是疫苗接種帶動經濟復甦，今季目標為31,000點，料資金仍將在新舊經濟股間輪動，投資者可同時關注增長股及價值股。

值得留意的是，「股神」巴菲特的軍師、巴郡副主席芒格無畏中概股近期震盪，增持了阿里巴巴(09988，美股︰BABA)。外媒報道，芒格旗下報紙和軟件公司Daily Journal周一披露，通過ADR持有阿里巴巴股權，截至3月底總計約3,750萬美元。

●恒指本周有望挑戰29,500點。