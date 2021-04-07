高銀潘蘇通賒借財技瀕爆煲　賤賣家當愁撲水

現年約58歲的潘蘇通原籍廣東韶關，以電器業務起家，於1993年在香港成立松日集團，以售賣MP3和卡拉OK發迹。在2002年，旗下松日的業務借殼上市，公司改名為松日通訊(除牌前編號：00283)。

由一個小商人，透過不停「債冚債」，乘10多年全球量化寬鬆和中、港兩地土地價格起飛施展財技投機倒把，成為新興民企富豪，可是遇上內地去槓桿、香港社會動盪和全球世紀疫情等風浪，資金鏈面臨斷裂，如今深陷財困，要斷臂賣產，分分鐘無翻身之日！

過去，潘氏在內地的房地產發展，最矚目的是2007年將天津的「新京津‧高銀天下」大型項目發展(包括樓高596.5米的「高銀金融117」大廈、6座甲級寫字樓、大型購物商場等)注入松日通訊，翌年公司易名為高銀地產。

暫時解困之後，潘氏在2017年將高銀地產私有化，變相把項目收歸己有；而私有化價格每股9元，較該公司股價高峰時期約27元，折讓足足接近七成，跟炒股民一頸血！然而在2020年6月，中國信達卻發公告，已就一筆高銀地產融資項目的貸款，起訴高銀地產相關公司，請求被訴方承擔本金15億元人民幣及利息、罰息、複利及違約金等共同還款義務。

這個懷着成為中國第一高樓野心的項目，歷時逾10年投入400億元人民幣，經歷停工、復工、缺資、轉讓等，原定去年完工至今卻仍未明，偏偏遇上一場疫情令在家工作大行其道，打擊商用物業市道，項目估值或要大削，加上內地當局嚴限銀行向房地產行業放貸，項目要完成兼回本誠然難以樂觀。巨額資金投入了，卻如泥牛入海，鎖死了資金鏈，加大了潘氏同系公司資金周轉的難度，債務問題更牽連香港的物業投資項目。

事緣早前潘氏在港高價投地及以高槓桿作投資，包括2016年12月，高銀投得港鐵何文田站第一期物業發展項目；2018年11月透過高銀以89.07億元，投得啟德跑道第二幅地皮，即第4B區4號地盤地皮。可如今該兩個項目都面臨被賤賣套現抵債的命運，更被承辦商入稟追討相關的工程費，壞消息不絕於耳。

為解港項目財困，有市場人士透露，潘氏於去年第二季，將深水灣道的大宅抵押套取6億元貸款應急；但同年7月，旗下九龍灣高銀金融國際中心被債權人德意志信託(香港)接管。同月，潘氏頻頻向銀行及私人企業抵押股份套現，又擬出售啟德地皮撲水。拖到去年底，高銀金融國際中心債權人最終被接管人以140億元售出抵債。

-------------營業資訊-------------

【急需資金周轉、公司營運或創業】《香港信貸》低息大額物業貸款，電話即時批核。成功申請回贈高達$5,000

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿四載，專業可靠。

．物業一按二按．業主私人貸款

．公居屋貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020