高銀潘蘇通賒借財技瀕爆煲 賤賣家當愁撲水
2021年04月07日 00:23
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高銀金融國際中心去年底被接管人以140億元售出，為高銀金融還債。左圖為潘蘇通。
近年屢傳財政狀況困難的高銀金融(00530)主席潘蘇通，債務纏身一身蟻！為求贖身，近年系內公司不斷翻按物業套現，就連在港的大本營九龍灣高銀金融國際中心，都因欠債而被接管人以約140億元出售。本報翻查潘氏本人和高銀系公司，十足十「打腫臉扮肥仔」，靠賒借財技投機倒把早有前科，其天津摩天高樓項目「高銀金融117」開發多年後淪為「中國最高爛尾樓」，圖以高槓桿炒作香港地皮亦損手爛腳收場，如今財政狀況更瀕臨爆煲，如引火自焚！
現年約58歲的潘蘇通原籍廣東韶關，以電器業務起家，於1993年在香港成立松日集團，以售賣MP3和卡拉OK發迹。在2002年，旗下松日的業務借殼上市，公司改名為松日通訊(除牌前編號：00283)。
由一個小商人，透過不停「債冚債」，乘10多年全球量化寬鬆和中、港兩地土地價格起飛施展財技投機倒把，成為新興民企富豪，可是遇上內地去槓桿、香港社會動盪和全球世紀疫情等風浪，資金鏈面臨斷裂，如今深陷財困，要斷臂賣產，分分鐘無翻身之日！
過去，潘氏在內地的房地產發展，最矚目的是2007年將天津的「新京津‧高銀天下」大型項目發展(包括樓高596.5米的「高銀金融117」大廈、6座甲級寫字樓、大型購物商場等)注入松日通訊，翌年公司易名為高銀地產。
「新京津‧高銀天下」為當年高銀地產的唯一地產項目，原擬成為天津市的地標建築。然而，高銀地產2007年起多次通過供股、配股、發行可換股債券等大量「抽水」動作籌集資金後，項目2015年因資金及其他問題而停工，同年底將其若干業權出售予中國信達(01359)等，整個交易總涉價180億元人民幣。
暫時解困之後，潘氏在2017年將高銀地產私有化，變相把項目收歸己有；而私有化價格每股9元，較該公司股價高峰時期約27元，折讓足足接近七成，跟炒股民一頸血！然而在2020年6月，中國信達卻發公告，已就一筆高銀地產融資項目的貸款，起訴高銀地產相關公司，請求被訴方承擔本金15億元人民幣及利息、罰息、複利及違約金等共同還款義務。
這個懷着成為中國第一高樓野心的項目，歷時逾10年投入400億元人民幣，經歷停工、復工、缺資、轉讓等，原定去年完工至今卻仍未明，偏偏遇上一場疫情令在家工作大行其道，打擊商用物業市道，項目估值或要大削，加上內地當局嚴限銀行向房地產行業放貸，項目要完成兼回本誠然難以樂觀。巨額資金投入了，卻如泥牛入海，鎖死了資金鏈，加大了潘氏同系公司資金周轉的難度，債務問題更牽連香港的物業投資項目。
事緣早前潘氏在港高價投地及以高槓桿作投資，包括2016年12月，高銀投得港鐵何文田站第一期物業發展項目；2018年11月透過高銀以89.07億元，投得啟德跑道第二幅地皮，即第4B區4號地盤地皮。可如今該兩個項目都面臨被賤賣套現抵債的命運，更被承辦商入稟追討相關的工程費，壞消息不絕於耳。
為解港項目財困，有市場人士透露，潘氏於去年第二季，將深水灣道的大宅抵押套取6億元貸款應急；但同年7月，旗下九龍灣高銀金融國際中心被債權人德意志信託(香港)接管。同月，潘氏頻頻向銀行及私人企業抵押股份套現，又擬出售啟德地皮撲水。拖到去年底，高銀金融國際中心債權人最終被接管人以140億元售出抵債。
到了今年初，潘氏又擬向港企鷹君集團(00041)出售何文田站一期項目，看來可以套現的香港資產，都所剩無幾。潘氏與其高銀金融已深陷債務危機，一旦未能過關，圍繞該系公司的一籃子違約問題，恐怕陸續有來！
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